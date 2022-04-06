【投資展望】美國上市中概股退市風險降　ADR短期或見反彈

上周末中國證監會啟動了《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》的修訂工作。景順亞洲（日本除外）首席投資總監Mike Shiao認為，這是中國幫助解決中資企業在美國上市ADR問題的重要一步，因為這已經持續了很長時間。此前，美國當局認為根據《外國公司責任法案》（Foreign Company Accountability Act）對中國公司進行全面審查具有難度。

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修訂顯示中國願意協助境外上市公司配合美國的審計要求，這也表明中國當局正試圖在國家安全和全球金融市場的商業發展之間取得平衡。Shiao認為，在此發展之後，公司退市的可能性已經降低，有可能消除中國公司的重大風險，這種正面的發展可能觸發ADR股價的短期反彈。

景順將繼續關注美國監管機構的回應，以及更多關於全面審視外國上市公司審計報告的細節。首個退市死綫在2024年，距離這日子尚有時間，該行期望此事能夠在之前得到解決。

同時，值得注意的是，大多數在美國上市的主要中國公司已經在香港進行第二上市作為後備方案。

責任編輯：陳玉蓮

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