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【消費優惠】川莊外賣自取滿$200享8折　KFC經典葡撻$38/6件

精明消費 07:00 2022/04/07

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 川莊：外賣自取滿200元享8折

川莊首次推出外賣孖寶套餐，南充酸菜魚＋四川麻辣雞煲只需388元，更送邪惡水煮辣醬1樽（45ml）。

    點擊圖片放大

此外，現時6時後外賣自取滿200元更可享有8折優惠。優惠不能同時共用。

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊12樓12號舖
電話：2870 2116

2. KFC：$38/6件經典葡撻

KFC推出經典葡撻優惠，現時38元即可買到6件經典葡撻，68元更可買到12件經典葡撻。優惠適用於全綫KFC分店有售（亞洲國際博覽館、香港大球場及沙田馬場除外），上午11時後供應，數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

KFC App落單

3. IKEA：精選復活節朱古力及飲品2件85折

由即日起至4月20日，到IKEA瑞典美食廊購買精選復活節朱古力及飲品，2件或以上享85折優惠。

    點擊圖片放大

糖果、朱古力及零食

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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