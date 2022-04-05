【職場增值】5大熱門專業認證課程　呢個職位需求大兼適用於各行業

專業技能培訓課程有助在職及求職人士發展專業技能，報讀人士增加行業專業知識，完成課程後，更會獲發專業技能資格證書，對職場發展會有幫助。據womansera報告表示，下列5個為現時熱門的專業認證課程，或可供在職及求職人士進行職業規劃。

項目管理需求大 各行業適用

1. 項目管理

報告表示，項目管理是現時市場上需求最大、最熱門的專業資格，報讀相關課程更可適用於不同行業，課程內容包括專業市場市析，可助企業管理人，了解如何利用專業知識及業務發展的趨勢。

2. 家庭與個人護理

疫情帶動市民對健康的認知，報告預計在未來幾年，家庭與個人護理職位需求將大幅增加，該專業護理課程技能包括藥物管理、身體檢查、血壓度量、心跳及體溫數據檢查及分析，而護理相關課程並非只提供給醫護在職人士報讀，完成護理認可資格後，亦能夠於家庭護理機構任職。

3. 業務分析師

業務分析師認證課程內容，是對企業現時所提供的服務或產品進行分析，提供更佳的運營方式及策略，透過對企業宏觀分析，以提升營運效率。

4. 醫護及緊急醫療人員

疫情期間對醫護人員有極大需求，報告預計於未來幾年，醫護行業職位將增加50%，而且薪酬也有較大升幅，針對醫護相關認可資格的課程需求日增。惟大多醫療專業認可課程只提供醫療在職及註冊醫護人員報讀。

5. 健身教練

疫情期間減少外出及長時間在家工作，抗疫疲勞令不少市民對運動需求增加。報告表示，近期該領域的職位空缺增4成，具備健身教練認可資格可成為健身教練，於健身房、娛樂中心、瑜伽中心、健身俱樂部，甚至醫療診所工作。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途（收費文章）】

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