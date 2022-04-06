【品味投資】OMEGAｘSwatch「甩色」質素不似預期　外國網民：唔值得炒

上星期世界各地的人民都瘋搶由OMEGAｘSwatch聯乘系列手錶「MoonSwatch」，官方雖然曾經表示這款手錶並不是限量發售，但本港亦有出現「排隊黨」務求得到這個款式的腕錶一隻，更把原價2,100元炒至6.8萬元。不過，隨着網上的討論愈多，便有不同網民提出對此腕錶的看法。有外國網民在Facebook發帖文指，他所購買的其中一款腕錶出現「甩色」情況，表明不值得網民炒賣。

【OMEGAｘSwatch聯乘星錶系列全球瘋搶 原價2,100元炒至高達6.8萬元：按此】

OMEGAｘSwatch首度合作推出的「MoonSwatch」共有11款獨特錶款，採用了罕見的顏色，每款腕錶都配以獨特的任務宣言和雕刻勵志文字，錶盤和錶冠更刻上OMEGAｘSWATCH的聯乘標誌，而且每款腕錶的電池蓋都描繪了其所在的星球，的確令人期待。

染料「甩色」滲入皮膚

在3月26日首賣當天，不論網上或門市討論和人龍都極多，有不少網民在網上留言表示自己未能買到感到惋惜，但另一邊廂卻有網民批評手錶的質素參差。在Facebook有網民於同日上載了一款藍色「Mission to Neptune」型號的背面懷疑出現甩色的情況，這一位外國網民指，手錶並不耐熱，當他戴着手錶到溫度高地方時，手錶因濕氣和汗水而出現「甩色」情況，染料更滲入皮膚。另外，他更批評錶帶質素是惡劣，並不值得以260美元（2,100港元）出售，更加不是網上所指值得炒賣。

不過，作為手錶愛好者不論在配戴、投資和收藏上都各有心得，若論此手錶是否值得搶購，都是視乎自己的喜好。據官方早前所指這款手錶並不是限量發售，估計應該會在日後再次出售。目前Swatch網站暫未能購買，若果有興趣的買家，可以留意Swatch網站。

■Mission to Neptune圖片■

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責任編輯：區祖飛

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