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想投資元宇宙主題ETF　有咩要注意？

個人增值 18:30 2022/04/04

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近日市場出現元宇宙相關的交易所買賣基金（ETF），想投資要小心啲咩？便利店品牌8IGHT FIVE TWO將於4月15日公開限量發售結合虛擬與現實便利店的NFT，現時更新付款方式，市民可用消費券購買！如果草案獲得通過，日後所有加密貨幣交易都將受到強制性的身份檢查……「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【ETF】元宇宙熱潮席捲全球　投資主題ETF有何風險要注意？

近日市場出現元宇宙相關的交易所買賣基金（ETF），想投資要小心啲咩？

2. 【NFT】8IGHT FIVE TWO NFT更新購買方法　支援5大支付工具　連消費劵都可以用

便利店品牌8IGHT FIVE TWO將於4月15日公開限量發售結合虛擬與現實便利店的NFT，現時更新付款方式，市民可用消費券購買！

3. 【加密貨幣】歐盟投票修改「資金轉移條例」　加密貨幣業界憂扼殺創新侵犯私隱

如果草案獲得通過，日後所有加密貨幣交易都將受到強制性的身份檢查……

 

撰文：hket小編

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