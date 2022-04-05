【抗疫外賣】水門雞飯全日外賣自取85折　新推一人份手切吊龍伴泰式火鍋售88元

不能外出晚飯，又不能去旅行，但想念泰國美食？全港有4間分店的水門雞飯，最近就推出外賣自取全日85折優惠。為迎合家庭需求，推出大大份重量級盤裝食品，還有一人份的手切吊龍伴泰式火鍋，一個人或一家人都可以留在家中開大餐。

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水門雞飯的招牌菜是水門雞，到會盤裝會以全隻雞上，再送上整枝水門雞飯醬。另有胡椒單骨雞翼、沙嗲雞肉或豬肉串選擇，想吃菜亦有馬拉盞炒西蘭花魷魚鬚及泰式鳳尾蝦炒金邊粉。

而餐廳新推出的一人手切吊龍伴泰式火鍋，用上牛肉的吊龍部位，用作打邊爐一流。加上其他多樣配菜，就算一個人吃也相當豐盛，只售88元。另可追加手切吊龍、鳳尾蝦、黑毛豬脢肉片、豬肉丸及牛丸。

重量級盤裝食品需於3天前預訂，只限分店自取。如需送貨，需提供取貨時間及地點，餐廳將提供運費待客人確認。餐廳指如有需要，顧客可以租借爐具及湯煲，按金為300元（需於3天內清潔妥當後歸還），另配Gas每枝20元。

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電話：2838 8171

作者、責任編輯：黃依情

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【原文：水門雞飯外賣自取 85 折重量級盤裝 + 手切吊龍泰式一人鍋（收費文章）】

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