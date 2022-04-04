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【1萬元消費券】麥當勞App推出消費券搶閘優惠　提供3款消費券套餐低至62折

個人增值 18:55 2022/04/04

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新一輪電子消費券將於本月7日發放，麥當勞亦推出優惠。即日起於麥當勞App推出3款全新消費券套餐優惠券，讓App用戶足不出戶可專享兼歎到每餐低至25元起的超值套餐或超值早晨套餐。成功選購有關優惠後，指定套餐換領券會於3個工作天內自動存入麥當勞App。

三款全新消費券套餐優惠券 至抵價換領四款超值套餐

即日起，麥當勞App推出3款全新消費券套餐優惠券，讓App用戶專享低至100元可以買到4個超值套餐或超值早晨套餐，包括100元4款着數之晨套餐、折扣低至75折，100元4款飽你鍾意套餐，折扣低至62折，及120元4款雞會難得套餐，折扣低至65折！

為方便麥當勞App用戶選購消費券套餐優惠券，App用戶可於App內完成訂購，或者親臨餐廳選購消費券套餐優惠券。每個消費券套餐包含4張套餐換領券，用戶成功購買消費券套餐的3個工作天內，會於麥當勞App新增之「消費券專區」收到4張套餐換領券，於正式使用時揀選想換領的心水美食即可，用法簡單，不過要記得套餐換領券要於2022年5月15日或以前使用。

 

責任編輯：陳玉蓮

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