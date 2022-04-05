【健康增值】感染新冠後出現腦霧等後遺症　中醫教緩解策略

新冠單日確診數字稍有回落，然而不少確診新冠肺炎患者康復後，會出現有3種新冠後遺症：痰多、咳嗽和腦霧。若以中醫角度，新冠所引發的3種後遺症又如何調理最適合？

註冊中醫師吳裕城說，患者的肺部功能會明顯下降，若肺功能損害嚴重，甚至會出現肺纖維化，即肺部組織修復後出現較厚、較硬的疤痕，臨床觀察患者出現毛玻璃病變現象，肺部X光圖片看起來就如同毛玻璃一般的肺實變。其後遺症如肺活量變小，走幾步路已有喘氣情況出現。

確診中期才出現痰多

吳醫師指根據臨床數據和觀察中，發現確診Omicron初期症狀以外感風寒病徵為多，沒有痰，以乾咳，喉嚨如刀割痛、頭痛、低熱、少數中熱、鼻塞等，中醫以一貫宣肺祛風治療方法為主。但到了中期，會出現肺熱、咳嗽、痰多（以黃痰為主），到後期則着重益氣養陰。

「會以潤肺化瘀為治療原則，如潤肺的沙參、玉竹、石斛之類的和活血改善肺纖維化的桃仁、紅花、田七等。若出現氣短促，屬於氣虛下陷兼陽虛者，可使用益氣升提，酌加補陽之藥物，如：黃芪、人參、柴胡、升麻等，需要時可再加麻黃、杏仁、桔梗等宣通肺氣。如康復者出現痰多，可適當服用海蜇、化橘紅、陳皮、雪蛤膏、荸薺等藥食兩用的食療調理。」

至於寒底、熱底是一般市民將病情簡單化去分別。如果硬要簡單的分寒、熱，可以痰的顏色和質地去區分：白稀為寒、黃黏痰為熱。病情到了中期，表現出肺熱、咳嗽為主，咳嗽都是黃痰，用甘寒清熱。後期則要注意益氣養陰。中醫角度會更重視其症候群去分析病情。

腦霧不能掉以輕心

至於香港歌手曾陳健安公開表示確診後曾有輕微腦霧現象，以中醫角度又如何根治？

吳醫師指出英國牛津大學研究發現，被新冠病毒感染將會導致腦萎縮及腦組織受損，處理情緒與記憶的區塊灰質減少，而掌管嗅覺的區域則出現損傷，大腦的萎縮程度相當於老化10年。他續說：「腦霧屬於認知功能障礙，會嚴重影響康復者的日常生活和工作，即使檢測陰性後，仍不可掉以輕心，要好好調養一下。中醫上可用活血化瘀、補氣、補血或補陽藥物，幫助腦神經、腦微血管修復，或用化痰類藥物幫助代謝廢物排出，亦可酌加麻黃、細辛、辛夷等醒腦藥物，依病人病狀選擇上述適合藥物，協助恢復原有認知功能。平時多食用銀杏葉，有助促進腦部血液循環。」

至於一般病後症狀不明顯的確診者，他建議多吃些補氣陰的山藥、扁豆、沙參、玉竹、燕窩等食療。

另外，吳醫師也藉此機會向一些在家抗疫久了，或憂慮疫情易有焦慮的朋友，提供一些有關中藥食療紓緩焦躁心情的良方。「可以飲用一些花茶，例如玫瑰花、合歡花、玳玳花、素馨花等都可以放鬆心情，當然正確的認識新冠肺炎，了解到目前已有疫苗和藥物治療，便毋須過度擔心。」

作者、責任編輯：黃鑑江

（節錄）

【原文：藝人感染新冠後出現腦霧 中醫教緩解後遺症策略（收費文章）】

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