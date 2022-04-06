【NFT】曾俊華推NFT支持年輕人追夢　日後所有交易10%將回饋初創

第六屆行政長官選舉提名期展開，前財政司司長曾俊華日前更換Facebook頭像引來關注。但他並非有興趣參選，而是宣布推出NFT。他表示，將推出3,000個「Choi Yeah NFT」，並將該NFT日後所有交易的10%回饋初創社群，支持年輕人追夢。

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曾俊華表示，將推出3,000個由日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）設計的「Choi Yeah NFT」，他在社交平台帖文指：「短短幾年，世界不再一樣。社會更多紛亂，更多擔心，同時靜悄悄地走入了Web3的宇宙。」

他表示，這個NFT不只是一個頭像，擁有者更會在發行後的一年內，收到6件小禮物，或許是他看到的一首詩、一首歌、一篇文等等，同時更可優先參與部分活動，及未來他有份的Web3企劃。

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他又指，是次送出的NFT亦將支持年輕人的夢想，其日後所有交易的10%，將會實際地支持年輕人的夢想，回饋初創社群。他指出：「因為我相信，無論如何，年輕人將會是我們社會的未來。」

有關Choi Yeah NFT的詳情，將會於choiyeah.io上公布。

責任編輯：李瑩

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