【虛擬銀行】眾安國際推ZA Mall　會員憑ZA Coin免費換抗疫套裝

眾安國際（ZA）宣布推出全新兌換平台ZA Mall，讓ZA旗下的會員計劃ZA Fam用戶，可以憑ZA Coin兌換多款禮品和獎賞。

現時用戶可以將戶口內的ZA Coin兌換成現金，不過由即日起至4月11日，ZA Fam用戶更可憑ZA Coin以優惠價兌換3款限時優惠防疫套裝。套裝包括「ZA限量防疫包」、「Green Spring新冠病毒快速檢測套裝10盒」、及「防疫隨身包」，最平只需要相等於5元的ZA Coin就可換到！

「ZA限量防疫包」

價格：500 ZA Coin（等值5元）

包含：Green Spring新冠病毒快速檢測套裝5盒、ZA x Maskology口罩4個、口罩套1個 「Green Spring新冠病毒快速檢測套裝10盒」

價格：9,000 ZA Coin（等值90元）

內含：Green Spring新冠病毒快速檢測套裝10盒 「防疫隨身包」

價格：45元

包含：ZAｘMaskology口罩20個、口罩套1個

▼ 點擊圖片放大

當中「ZA限量防疫包」及「Green Spring新冠病毒快速檢測套裝10盒」為只限使用ZA Coin限量換購，前者每日限量100份，後者每日限量300份，每人只限換1套。產品會於每日下午3時在ZA Mall上架，先到先得，換完即止。

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經