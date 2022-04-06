【品味投資】張大千潑墨潑彩畫作首現拍賣場　「山寺飛泉」最高估價8,000萬

佳士得將於5月29日舉行中國近現代及當代書畫拍賣，將呈現一系列張大千自60至70年代，的潑墨潑彩畫作，這些畫作不僅體現了張大千最具世界性與現代性的創作精神，更見證了張大千潑墨潑彩作品在不同時期的發展與轉變。

【中國書畫拍賣總成交逾6億港元 焦點拍品張大千《雲山居隱》2,400萬成交：按此】

張大千是世界公認的中國畫壇代表人物之一，他將中國千年傳統技藝與戰後西方抽象運動後風格相結合，創作出創新的潑墨潑彩作品，與世界現代藝術潮流接軌，奠定其在世界畫壇中舉足輕重的地位。首次出現在拍賣場的張大千潑墨潑彩畫作以「山寺飛泉」最為矚目。佳士得指，張大千於1978年受韓國東亞日報社邀請，在首爾世宗文化會館舉辦展覽，「山寺飛泉」亦為參展作品之一，而另外同被拍賣的潑墨山水畫作「水竹幽居」、人物畫「松壽圖」，以及花卉「屧廊綰暑」亦有參與該展覽。

中國近現代及當代書畫拍賣中，另有3幅張大千潑墨潑彩來自美國私人收藏，此收藏包含了張大千巴西時期的「秋樹晴嵐」， 以及加州時期的「丹山瑞雪」和「山寺空翠」，是張大千潑墨潑彩成熟時期的作品，體現了張大千大膽轉向抽象的創作風格與對新媒材的創作實驗。另外，同場亦有張大千兄長張善孖的作品拍賣，張善孖創作的作品名為「雄心百獸驚」，估價為10萬至15萬港元。

■張大千及張善孖畫作■

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責任編輯：區祖飛

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