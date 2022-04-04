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【加密貨幣】歐盟投票修改「資金轉移條例」　加密貨幣業界憂扼殺創新侵犯私隱

博客 15:35 2022/04/04

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過去一周，比特幣多次嘗試挑戰48,000美元，價格開始下跌並跌破45,000美元。比特幣於周一報45,923美元，一周下跌3.6%。以太幣企穩3,000美元以上，一周上升3.3%，周一報3,488美元。

歐盟議會於上周四（3月31日）對修改「資金轉移條例」（Transfer of Funds Regulation）進行投票，通過提議在反洗錢和加密資產轉移方面進行監管和禁止匿名加密貨幣交易，業界表示此舉將扼殺創新並侵犯私隱。根據目前的「資金轉移條例」，任何超過1,000歐元的銀行轉帳，都需要確認收款人的身份。歐盟議會提議將此條例納入加密貨幣行業，而草案沒有規定任何加密貨幣轉移的門檻下限，因此即使是最小的加密貨幣交易也需要確定付款人和接收人，包括自託管或私人錢包的交易，所有加密貨幣交易都將受到強制性的身份檢查。而加密貨幣公司將有義務收集和披露有關交易各方的身份訊息。Coinbase的聯合創始人兼首席行政總裁Brian Armstrong在投票前在Twitter上分享了他對新規則的擔憂，稱其為「反創新、反隱私和反執法」的提案。

【憂地緣政治局勢　薩爾瓦多延發比特幣債券：按此

Sky Mavis報道稱，支持其Axie Infinity遊戲的Ronin Network遭到黑客攻擊，盜竊者竊取了173,600個以太幣（ETH）和2,550萬個美元穩定幣（USDC），金額高達6.2億美元，這是虛擬貨幣歷來發生的最大金額的竊案。但這次事件可能會喚醒外界對Web 3安全性的疑慮。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報11890點，一周上升1.3%；ix比特幣指數報11080點，一周下跌2.9%；ix以太幣指數報29916點，一周上升4.3%。 

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 11890 +1.3%（+150）
ix比特幣指數 11080 -2.9%（-327）
ix以太幣指數 29916 +4.3%（+1224）
*截至2022年4月4日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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欄名 : 得利數字

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