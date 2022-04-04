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【1萬元消費券】恒地7大商場推消費券優惠　會員累積消費$5000賺額外$430獎賞

精明消費 16:40 2022/04/04

分享：

新一輪消費券將於4月7日發放，恒基地產旗下7大商場，包括新都城中心2期及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊推出「消費券購物二重賞」，在推廣期內，H•COINS綜合會員累積消費5,000元，可賺額外430元獎賞。

儲印花賺30元獎賞回贈

由4月14日至6月10日，H•COINS會員只需要以四大電子消費平台，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK，於所列商場超過1,000間零售或餐飲商戶單一消費每滿200元，經H•COINS手機APP自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚，集齊2枚電子印花，即有機會獲得30元恒基地產旗下商場購物電子禮券一張。每位合資格會員於推廣期內最多可以獲贈一次。

    點擊圖片放大

累積消費5,000元賺400元現金券

另外，H•COINS會員於推廣期內以四大電子消費平台累積消費滿5,000元，即有機會額外獲贈400元恒基地產旗下商場電子禮券（包括200元購物電子禮券及200元餐飲電子禮券）。上述回贈獎賞名額有限，先到先得，送完即止。

此外，由即日起，顧客於晚上6時後於新都城中心2期及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場、利奧坊、粉嶺中心、H Zentre、宏利金融中心商場及逸峯廣場消費滿指定金額，即可享額外1小時免費泊車。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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