【NFT】8IGHT FIVE TWO NFT更新購買方法　支援5大支付工具　連消費劵都可以用

消費劵將於本月7日發放,若未有計劃如何使用消費劵,投資NFT可能為你帶來另一獲利的機會。由藝人Bob合夥的本港全新便利店品牌8IGHT FIVE TWO將於4月15日公開限量發售結合虛擬與現實便利店的NFT,而一個NFT售價為800枚MATIC(約9,796港元),不過近日官方發布指基於對虛擬平台的安全考慮,故此將更改購買方法,就連新一輪消費劵都可以買到,大家又多了一個使用消費劵的選擇!

支持消費劵購買

8IGHT FIVE TWO於Facebook指,收到大部分Discord社群成員的意見和反映,對虛擬錢包和上架平台有不少爭議,大家均對Polygon區塊鏈及Matic貨幣存在了不少疑問。故此,8IGHT FIVE TWO最新NFT規劃將會更改交易貨幣和購買途徑等。最新安排下,NFT售價為9,999港元,並可於4間8IGHT FIVE TWO門市及Whatsapp購買,而支付方式為銀行轉帳、轉數快、支付寶、微信支付、Tap and Go,並支持使用消費劵。

NFT會員福利獲投票和現金劵等

另外,早前Bob接受報章訪問指,該NFT同時屬於一張852便利店會員證,而限量999張NFT中分有4個級別,包括黑、白金、金、綠,而此NFT會以盲盒形式公開發售,於開盒時才會知道自己會員證級別。從8IGHT FIVE TWO網站資料顯示,這4個級別分別可獲不同價值的現金劵,黑卡為50元、白金為30元、金卡為20元、綠卡為10元。另外,可以獲得投票權,會員將會賦予訪問權限於8IGHT FIVE TWO EBD特殊Discord頻道,為即將的業務發展決策進行投票,若持有愈多NFT則有愈多投票權。

8IGHT FIVE TWO NFT詳情 區塊鏈:以太坊Ethereum

虛擬錢包:MetaMask、Trust、Coinbase等

二手平台:Opensea

售價:9,999港元

購買平台:4間8IGHT FIVE TWO門市及Whatsapp

購買途徑:銀行轉帳、轉數快、支付寶、微信支付、Tap and Go(可支持消費劵)

