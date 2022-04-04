【NFT】8IGHT FIVE TWO NFT更新購買方法　支援5大支付工具　連消費劵都可以用

消費劵將於本月7日發放，若未有計劃如何使用消費劵，投資NFT可能為你帶來另一獲利的機會。由藝人Bob合夥的本港全新便利店品牌8IGHT FIVE TWO將於4月15日公開限量發售結合虛擬與現實便利店的NFT，而一個NFT售價為800枚MATIC（約9,796港元），不過近日官方發布指基於對虛擬平台的安全考慮，故此將更改購買方法，就連新一輪消費劵都可以買到，大家又多了一個使用消費劵的選擇！

【852便利店推首個虛擬與現實NFT 會員可享永久免費着數任拎？：按此】

支持消費劵購買

8IGHT FIVE TWO於Facebook指，收到大部分Discord社群成員的意見和反映，對虛擬錢包和上架平台有不少爭議，大家均對Polygon區塊鏈及Matic貨幣存在了不少疑問。故此，8IGHT FIVE TWO最新NFT規劃將會更改交易貨幣和購買途徑等。最新安排下，NFT售價為9,999港元，並可於4間8IGHT FIVE TWO門市及Whatsapp購買，而支付方式為銀行轉帳、轉數快、支付寶、微信支付、Tap and Go，並支持使用消費劵。

NFT會員福利獲投票和現金劵等

另外，早前Bob接受報章訪問指，該NFT同時屬於一張852便利店會員證，而限量999張NFT中分有4個級別，包括黑、白金、金、綠，而此NFT會以盲盒形式公開發售，於開盒時才會知道自己會員證級別。從8IGHT FIVE TWO網站資料顯示，這4個級別分別可獲不同價值的現金劵，黑卡為50元、白金為30元、金卡為20元、綠卡為10元。另外，可以獲得投票權，會員將會賦予訪問權限於8IGHT FIVE TWO EBD特殊Discord頻道，為即將的業務發展決策進行投票，若持有愈多NFT則有愈多投票權。

8IGHT FIVE TWO NFT詳情 區塊鏈：以太坊Ethereum

虛擬錢包：MetaMask、Trust、Coinbase等

二手平台：Opensea

售價：9,999港元

購買平台：4間8IGHT FIVE TWO門市及Whatsapp

購買途徑：銀行轉帳、轉數快、支付寶、微信支付、Tap and Go（可支持消費劵）

責任編輯：區祖飛

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