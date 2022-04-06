【1萬元消費券】用消費券氹媽媽開心　5,000元內家庭電器推介

今年大受疫情影響下，要消費亦有所顧慮，不過即將於4月7日派發的消費券相信可以讓市民毫無顧慮消費，並帶動本港經濟。

第一期派發5,000元，要用作飲飲食食，相信又難以用盡，有不少人會選擇購買電器產品，為家中增添生氣。不過市面上電器眾多，大家又可以如何選擇呢？

以下為大家推介5款家庭電器產品，價錢在5,000元以下，更適合一眾媽媽們，各位仔仔女女想做個孝順仔女，不防參考以下選擇，買來氹媽媽開心，話晒1個月後就到母親節，都係時候諗吓買甚麼母親節禮物。

1. Dyson Digital Slim Fluffy輕量無綫吸塵機

家庭主婦每日做家務，家中的清潔工作忙不停。Dyson吸塵機一直備受歡迎，這部Digital Slim以輕身為賣點，比其他型號的重量足足輕了至少1公斤，極適合媽媽使用。而且這款吸塵機在價錢上亦較其他版本相宜，現時部分商店以約8折出售，價錢約3,800元，不用5,000元已經可以購得心頭好。

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2. Philips飛利浦RO飲水機

近年愈來愈多人關注水的質素，不過加裝濾水器的位置亦是港人家居的考慮點，如果有部具備濾水與熱水功能的飲水機便最適合不過。Philips RO飲水機可自訂水溫與水量，讓媽媽們隨時想飲熱茶或溫水也可以。而且水機能過濾110種有害物質，以及配備UV-C LED觸發光化學反應來破壞細菌DNA，雙重防綫來確保飲用水的潔淨度。黑色版新型號亦提供應用程式來監察水質及濾網情況，價格約3,800元。

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3. Dyson Pure Hot+Cool HP04三合一風扇暖風空氣清新機

疫情下，家居的空氣質素更受重視，Dyson皇牌系列的無扇葉風扇，三合一風扇暖風空氣清新機三種功能齊備，集冷風、暖風於一身，更備有空氣清新功能。原價逾6,000元，現時更有減價約4,680元可入手，亦即5,000元的消費劵剛好夠用。

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4. Rasonic樂信牌座枱式洗碗碟機

媽媽為家人煮完飯已經累透了，想幫輕洗碗工作可以送部洗碗機給媽媽，可以減輕家務工作之餘，更可好好愛護她們的一雙手。Rasonic座枱式的洗碗機售價為約1,960元，2,000元都可不用，超值！

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5. Nespresso CitiZ Platinum&Milk D咖啡機



做家務日日做到無停手，若可以嘆杯咖啡充充電也是不錯，家中有一部咖啡機或許可以讓媽媽隨時打起精神。Nespresso CitiZ Platinum&milk D咖啡機還配備打奶器，價格相宜，目前更有特價，不用2,000元已經擁有一部家用咖啡機，慳到嘅錢又可以用嚟買咖啡，一舉兩得。

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責任編輯：陳玉蓮

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