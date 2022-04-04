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【外滙前瞻】歐洲加息無期通脹創新高　美國壓抑通脹政策成效有待觀察

外匯、商品、債券 15:05 2022/04/04

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美國聯儲局早前加息壓制美國通脹，是否有成效仍有待觀察。不過恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，美國政府早前豁免內地貨品輸往美國的關稅，又從石油儲備中連續6個月每日釋出100萬桶石油以推低油價，相信兩舉措都可以壓抑美國通脹。若到時候聯儲局再加息及縮表，供應鏈恢復正常，到5月份美國通脹會受控。但要留意通脹一旦受控，市場會降低聯儲局加息預期，或不利美元下半年走勢，料美滙指數受制於100水平關口。

另外，美國3月ISM製造業指數為57.1，3月非農就業職位增加43.1萬個，雖然兩者均低於前值及預期，但尚算有穩定增長。而3月失業率進一步跌至3.6%，創疫情後低位，可見市場仍然預期美國5月加息。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在97.30，阻力位在98.70。

歐元方面，歐洲通脹按年升達7.5%創新高，但息率仍然是負0.1%，加息無期。現時歐央行於9月底便會結束購債，但歐洲經濟前景繼續惡化，歐央行首席經濟學家Philip Lane上周表示，如果經濟前景惡化致消費價格前景構成壓力，歐央行或會重新評估退出刺激措施的時間表。歐元累計跌幅已深，表現受限，恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢向下行，支持位在1.0900，阻力位在1.1300。

 

責任編輯：嚴熹曼

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