【1萬元消費券】信和旗下6個商場推消費大激賞　網店消費滿$3800換音樂會門票2張

市民最快可於4月7日收到第一階段5,000元消費券，信和集團旗下6個商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心）推出推廣活動，屆時網店會出售不同現金券套裝，購買滿指定金額更可換領音樂會門票。

由4月7日至20日期間，信和旗下6個商場特別推出S⁺ REWARDS「消費大激賞」，S⁺ REWARDS會員只需以S⁺ REWARDS手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面，即可選購多款精選禮品，及不同商場的商戶現金券套裝（價值3,800元）。每套商戶現金券套裝共有38間不同商戶之100元S現金券，所有商戶現金券套裝合共涵蓋逾250間商戶。

另外，eShop亦設有其他禮物包括人氣家電、按摩產品及精品玩具等，而S⁺ REWARDS會員凡於eShop單一消費滿3,800元 ，即可換領音樂會門票2張，名額有限，先到先得，換完即止。

此外，信和旗下6個商場現正推行之「齊心抗疫．三重升級賞」亦覆蓋首輪電子消費券派發日期S⁺ REWARDS於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲350元S現金券，回贈超過100%。

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責任編輯：曹佩鈞

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