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【投資展望】瑞銀：中國次季投資情緒可望轉趨樂觀

個人增值 17:05 2022/04/04

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對投資者而言，目前的環境頗具挑戰性。俄烏戰事驅動能源價格和通脹持續走高，使得各國央行較此前更趨鷹派。經濟增長料將放緩，資產價格依然劇烈震盪。但這並不意味着需要完全退出市場。

鑑於這些不利因素，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室對亞洲股票持中性立場，但該行認為諸多領域仍蘊藏機會。值得注意的是，即使在中國股票出現反彈後，亞洲股票的股價淨值比市帳率（P/B）仍較歷史平均水準低10%，而亞洲主要科技股的市帳率較全球同類企業低30%至40%。不過，盈利前景和企業基本面依然穩健。在中國國務院副總理劉鶴發表講話後，該行認為中國市場情緒可能已來到轉折點。

分散投資和對冲操作重要

步入第二季，瑞銀建議投資者應精選受益於利多政策和經濟重啟的行業和市場，並避開易受油價和利率上升影響的股票類別。債券和外滙市場亦是如此。不過，鑑於市場仍面臨一系列風險，分散投資和對冲操作至關重要。

隨着前述風險消退且政策寬鬆開始發揮作用，市場可能在第二季迎來轉折點，不過投資者也應為市場波動做好準備。總體而言，該行預計上半年中國經濟增長偏軟（按年低於5%），但隨着政策進一步提供支持，下半年將走強（按年約為5.5%）。這為中國資產提供了有利環境，尤其是政府在互聯網監管方面完善協調、中美雙方持續溝通之際。因此，瑞銀預計2022年MSCI中國指數有望實現中雙位數回報，盈利增速可能將達到13%。

風險消退且政策寬鬆開始發揮作用，市場可能在第二季迎來轉折點，不過投資者也應為市場波動做好準備。因此，從戰術角度而言，該行依然看好中國，短期青睞周期股和價值股，例如能源股、精選的電訊企業、金屬採礦和建築材料企業。

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責任編輯：陳玉蓮

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