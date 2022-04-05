放假學做大廚？推介即煮懶人餸菜包

疫情以來，大家都長期在家工作，天天外賣會不會吃到開始厭倦了？或是說是「外賣」疲勞。日復日對着那堆看似一樣的外賣單張，相信大家總會遇過「揀唔落手」的時候。何不將那數十分鐘的人生交叉點時間，放在簡單的烹調上呢？燒一鍋水、翻一翻熱即煮餸菜包，一頓熱呼呼的堂食級美食，瞬間呈現眼前。

美味廚：招牌粉皮豉油雞

灣仔中菜廳美味廚以創新獨特的火鍋湯底、自家製丸子馳名，例如梳乎厘蟹皇番茄忌廉湯及梅菜豬肉丸等，更打入米芝蓮必比登推介。疫情下，店家特意推出「歸家抗疫」真空美食包，炮製10款特色中菜讓客人選擇。全部菜式是即訂即做，並立即真空包裝成速食包，可存放雪櫃數天或冰格一至兩星期。翻熱程序亦非常簡單，只需將原個速食包放滾水煮20分鐘便可。美食包括有豬、牛、雞、乳鴿類，首推當然有店家招牌菜水晶粉皮豉油雞。如嫌豉油雞太普通的話，或可選玫瑰普洱茶熏雞。

現凡訂購外送或自取外賣均可享8折優惠，消費滿$1,000送抗疫保健零味精老火湯。

美味廚

Green Common：首次推出快煮家常菜

主打純素食品的Green Common，最近亦首次推出自家製抗疫煮餸懶人包，讓市民重拾在家下廚的樂趣。合共有11款的煮餸懶人包以家常菜式為主，包括麻婆豆腐、冬菇馬蹄蒸新豬肉餅等，以及茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯及蓮藕栗子合桃湯兩款養生純素湯水。每款懶人包更會附送簡易食譜說明，最快15分鐘準備時間，以及配合5個簡單步驟，即可輕鬆煮出2至3人分量的經典家常餸菜。而且全部食材已預先切好及調配分量，就算入廚新手也毋須擔心，定能快煮出住家飯味道。

懶人包是每日由本地註冊食品工場新鮮包裝，每款試食價55元，可在指定日期送貨上門，買滿5件即可享免費送貨，不過首階段送貨只限將軍澳區，將於4月下旬擴展至全港多區。

Green Common

MUJI：全球風味即食料理包

MUJI無印良品向來都有不少速食料理包及食品推出，如即沖湯、即食咖喱、意粉醬汁及燉煮料理等，大部分更毋須冷凍儲存，非常方便。推介有咖喱系列，是參考各個咖喱原產地的食譜製成，有不同地道風味及辛辣程度。新登場就有泰國青咖喱，30元。另外特色美食還有燉煮料理，店家將全球各地的家庭料理製成即食及冷凍系列，例如漢堡扒35元，就是參考夏威夷傳統食譜製作，只需簡單加熱便可。



喜歡烤焗食品的或可試試烘焙系列，如四式芝士薄餅，加上自家製麵包製成的薄餅，用焗爐翻熱後就可品嘗口感香脆的滋味。

MUJI

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：即煮懶人餸菜包推介 家常菜+純素餐＋環球料理】

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