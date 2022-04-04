【美股分析】超市百貨股走勢強勁　仲有呢隻股可以放入監察名單

2022年首季完結，美股的波動性可說極高，而且三大指數都跌，但並非所有股表現都很差，仍有剛創新高，或準備創新高的股票。美國2月份個人消費支出（PCE）按月升0.6%，按年升6.4%，同符合預期，但反映美國通脹繼續有很大壓力。聯儲局在3月加息0.25厘後，在往後加息0.5厘的機會明顯上升。

為了緩和俄烏局勢所引發的能源緊張，美國政府計劃每日釋放100萬桶石油儲備，為時半年，假如油價回落到100美元以下，相信可以幫助紓緩一點通脹壓力。現時美國有約6億桶戰略儲備，半年用約1.8億桶左右，應該可以應付，只是出了大招後，若油價要持續壓下來，石油供應要很快地跟上，否則失控起來，就升得更恐怖。因此，很多美國能源企業好像埃克森美孚（ExxonMobil，美：XOM）及康菲石油（ConocoPhillips，美：COP）並無因為油價跌而令股價下挫，不少繼續企在高位。

超市百貨股破頂

在能源以外，超市百貨股是另一個走勢強勁的板塊，好像Costco（美：COST）、沃爾瑪（Walmart，美：WMT）及一美元店DollarTree（美：DLTR），都創出近日或歷史高位，背後原因是業務穩健及憧憬收入上升。

Costco是一家會員制的百貨超市，專做批量發售，並設自家品牌Kirkland去降低貨物價格。在2021年第四季，淨銷售為509.4億美元，較去年同期升16.1%，增長主要是靠同店銷售增長14%及淨增加25家新店，會員費收入為9.67億美元，按年升9.8%。不過，晶片短缺、工資上漲及物流等因素令到Costco面對頗高的成本壓力，毛利率在上季按年下跌32個點子至10.64%，為了增加物流靈活性，公司自己註冊了7艘貨船，自己運貨往返亞洲及北美。Costco市盈率（PE）已升至46倍，跟其他百貨超市股一樣不算平，但在擔心美國經濟及股市下，資金傾向追捧業務能見度高的股票。沃爾瑪距離歷史高位只差少許，都是一隻有機會再創新高的股票。

講開增長股，Tesla（美：TSLA）公布潛在分拆，觸發股價抽升，而亞馬遜（美：AMZN）及Alphabet（美：GOOGL）公布拆股後雖然都有反應，惟其後變回平靜。Tesla股價能否再複製上次爆升歷史走勢，關鍵始終都是銷售及生產增長，如未買高追能否有好回報，相信很看市場氣氛。

留意蘋果會否創新高

如果想搵表現強勢的股追入的話，蘋果公司（美：AAPL）較值得放入監察名單，股價在3月14日見近月底位150.1美元後，連升多日至180美元水平，反彈幅度達2成，而且距離歷史高位182.7美元只差一點點。

如果按季度計，美股三大指數表現都很差，道指跌4.57%，納指跌9.1%，標普500指數跌4.95%。不過，美股近幾年首季大跌後，第二季都有反彈，好像2018年及2020年第一季，標指分別跌13.97%及20%，在第二季再反彈13.07%及19.95%。再看3月表現，道指升2.32%，納指升3.41%，標普500指數升3.58%。假如美股短期再跌只是整固，並非重拾跌勢，再升的時候，蘋果創新高的可能性不低。蘋果公司的PE是29倍，去年大約32倍，五年平均約23倍左右，估值平就不算平，但從1月底的業績看繼續穩步增長，供應鏈問題管理層預計可以緩解，有助提高生產，促進銷售。至於策略上，可考慮候整固回穩再升時買，或向上破頂才追。

在FAANG股中，論增長及估值，本應是Alphabet最好，只是管理層在高位沽貨打擊投資信心，如果蘋果公司創到歷史新高，下一隻最大機會應是Alphabet。

今年第一季全球股市都不平穩，第二季波動性相信仍很高，除了俄烏地緣政局未解外，在4月20日中概股是否要進入除牌程序，都可能是震盪觸發點，第二季開局整體都是先穩守突擊為上。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文：第二季開局 望創新高股（收費文章）】

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