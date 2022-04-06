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【消費優惠】Crostini至尊曲奇或蝴蝶酥禮盒買1送1　Pacific Coffee手機App下單自取9折

精明消費 07:00 2022/04/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Crostini：至尊曲奇或蝴蝶酥禮盒買1送1

由即日起至4月7日，於Crostini門市及網站，購買至尊曲奇禮盒或至尊蝴蝶酥禮盒可享買1送1優惠。

    點擊圖片放大

網上訂購門市地址

2. Pacific Coffee：手機App下單自取9折

由即日起至4月30日期間，凡使用Pacific Coffee手機App下單，於結帳時輸入優惠碼「APR10」並按套用，即可享全單9折優惠。

    點擊圖片放大

下載Pacific Coffee App

3. 一粥麵：300元買總值600元感謝券

一粥麵再度推出感謝券，只要300元就可以買到總值超過600元一粥麵感謝券，數量有限，售完即止。感謝券適用於全綫分店（香港站、機場及屯門醫院分店除外），感謝券有效期至2022年9月30日。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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