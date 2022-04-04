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【1萬元消費券】周四發放第一階段$5000消費券　八達通用戶需分多次領取

精明消費 10:50 2022/04/04

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財政司司長陳茂波撰寫網誌指，透過利用市民去年成功登記的帳戶資料，近620萬名市民毋須重新登記便能自動收到新一批消費券，而部分需要更新帳戶資料的市民，更新手續亦已完成，第一階段的消費券將在4月7日（本周四）發放。

另外，他提到發放消費券的模式亦與去年一樣，即以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，首階段5,000元消費券將在4月7日發放到相關的帳戶內。

八達通需分多次領取

至於透過八達通收券的市民，5,000元的消費券會分兩期發放，其中首期4,000元可以在4月7日開始拍卡收取。受制於八達通卡的儲值限額，市民第一次拍卡所能取得的金額將不超過3,000元，餘下部分將隨着消費後卡內的儲值額下降，可再拍卡收取。換句話說，該4,000元消費券可通過多次拍卡逐步收齊。至於第一階段餘下的1,000元尾數，則會在「合資格消費」累積達到4,000元後的下一個月的16日收到，最早是在6月16日。

簡單來說，「合資格消費」如果在5月底或之前達到4,000元，市民最快便會在6月16日收到尾期的1,000元消費券；但最遲須在10月底前達到（即第一階段消券費有效期完結前），便能在11月16日收到尾期。

【八達通儲值上限$3,000 點樣拎齊首階段$5,000消費券？：按此

此外，陳茂波指出，這批消費券使用期限約7個月，直至今年10月31日，即每天大約用20多元便肯定能在限期前用完。

他更表示，在4月初發放首階段消費券的目的，是希望能為疫情下承受相當壓力的市民提供一點支援。他續指，今次消費券使用期較長，市民能更彈性安排消費計劃，不須急於外出消費。

 

責任編輯：曹佩鈞

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