【理財Star Talk】拍兒童節目啟發辦才藝中心　唐韋琪為夢想疫下守護學校

提起唐韋琪（Vikki），自然聯想起童年回憶，由《閃電傳真機》到《放學ICU》，唐韋琪共主持了12年兒童節目，資歷僅次於譚玉瑛及蓋世寶。09年她創辦唐韋琪才藝訓練中心，十多年來經歷高高低低，但面對最具考驗的第五波疫情，她仍咬着牙關撑下去，全為了一個夢。

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主持兒童節目啟發辦校

Vikki憶述：「我本身喜歡唱歌、跳舞及繪畫，因為兒童節目主持身份，也有不少學校邀我去教一些興趣班，就啟發了我不如經營一所才藝學校，主要教授唱歌、跳舞和主持技巧等，像是藝術課的補習班。」

她指開校初期發展不俗，很快已上軌道。在2015至18年時的收生情況最為踴躍，因不少學校都鼓勵學生出外參加體藝班，當作課外活動一種，也可作考試分數。

在2019年初，唐韋琪帶着才藝訓練中心的學生到美國，以香港代表身份參加歌唱錦標賽，更得了獎，讓她對能把演藝才華承傳給下一代，很感到欣慰。可是其後因社會環境變化，加上新冠肺炎疫情衝擊，令學校也要不斷變陣來應變突發情況。

花無百日紅的啟示

Vikki稱：「我們也要緊隨教育署的指引，要停辦所有課程。就算有家長指小朋友留在家中很悶，願意來上堂，我們也不敢開班。」唐韋琪表示在這段逆境期，只好沉着應戰。「在這行早知道花無百日紅的道理，由開校第一日，就已經有居安思危心態，想過很多最壞的情況。現在一方面跟業主商量減租，盡量守下去；另外亦要保持良好心態，不要充斥負能量，相信市道一定會再復甦。」

藝術教學重面授

許多學校早已實行Zoom網上授課，唐韋琪卻認為不是所有事情都能網上傳授。「好像教唱歌，要聽音準，如隔着Zoom熒幕，可能有所影響。現在網上課程盛行，但為何面授依然需要？因為藝術教學中，人與人的互動關懷很重要。」

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盡力守住學校

現仍單身的唐韋琪，直言早已把學校當成自己的子女。「我不用供車供樓，未結婚，沒有家庭包袱，別人供書教學的錢，我就投放在這裏，現在這個BB（學校）有病了，我當然要一同面對，也要讓自己身體健康，才可繼續守護下去。」

一人有一個夢想，唐韋琪這刻盼望疫情盡早結束，自己有能力去招聘失業人士，她傳承演藝的心願也能一直維持下去。

作者：陳家昌

責任編輯：黃鑑江

（節錄）

【原文：兒歌天后辦才藝學校歷起跌 唐韋琪守住心血為圓一個夢】

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