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【1萬元消費券】華懋推消費券獎賞　使100元享高達300%回贈優惠

個人增值 18:50 2022/04/01

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新一輪電子消費券即將發放，是次派發10,000港元電子消費券計劃，華懋集團旗下七大商場包括：如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，以及由集團負責管理及營運的中環街市，繼早前投放300萬港元推出100%回贈優惠，今次將會推出高達300%回贈優惠，投放300萬港元推出相關優惠措施。

【惠康延長「日日有低價」兼增800款貨品　醫護人員購物享半價優惠：按此

由政府發放消費券當日起，凡於華懋旗下7個商場及中環街市，以4款指定儲值支付工具，包括：支付寶香港、八達通、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay香港消費滿100元，即可獲贈一套三張100元現金券，合共價值300元，享高達300%回贈優惠！每張收據最多可換領兩套現金券，換完即止。

積分換領防疫用品

除了高達300%現金回贈之外，如心廣場亦加推多款防疫及保健良品給NINA CLUB會員換領，包括：快速抗原測試套裝、四季養生茶館手工養生茶包、好棧保健湯水湯包及Tempo抗菌倍護迷你濕紙巾。中環街市亦限時推出連串抗疫好物讓會員以積分換領，包括：MaskOn口罩、Sleepro消毒防霉噴霧、SoCOCO滋潤飲品、漁民辦館的防疫湯包、叮叮辦館台灣養生茶、如心蝴蝶酥及現金禮券等，市民在購物同時亦可以積分換領防疫用品。

 

責任編輯：陳玉蓮

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