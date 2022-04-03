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【ESG】全球環保工種顯著增長　料2026年專才短缺

個人增值 13:00 2022/04/03

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國際環保機構近年大力倡議發展環保及減碳，有報告指，全球勞動市場，環保工種（Green job）將有顯著增長。據商業社交平台LinkedIn的《2022年全球環保專業技能》調查顯示，全球環保工作者佔整體就業市場比重，由2015年的只有9.6%，至今年增長至13.3%。

【近5成打工仔計劃今年搵工跳槽 重視ESG冀就職企業能造福社會：按此

LinkedIn全球公共政策負責人Sue Duke建議，求職者若具備如環境污染、廢物處理及可持續性能源等專業技能，可在履歷中詳細描述，以增獲聘機會。報告又提及，過去5年間的環保職位每年增幅8%，但在職的專業人才卻只增長了6%，所以預測到2026年環保專業人才將出現短缺。

現時環保想法更已伸延至傳統行業，如金融及科技相關行業，已設立發展可持續物料等部門推動環保。

【港銀行數碼轉型ESG人才需求殷切 畢馬威：保留人才是首要任務：按此

氣候教育平台　獎學金助培訓

報告指出，2016年至2021年間，環保行業增長最高的職位，包括可持續發展經理、風力渦輪機技術員、太陽能顧問、生態學家及環境健康與安全專家。氣候教育平台Climatebase聯合創始人Evan Hynes表示，氣候環境數據科學家及軟件工程師等專業技能工作的需求日增。

報告建議，企業可透過職業培訓提升環保專業技能，Climatebase平台最近也推出了一項氣候職業獎學金計劃，以助專業人士提升相關專業技能。此外，部分大學及環保行業的協會，亦有推出專業文憑學位教育計劃，可幫助企業人員增加環保知識。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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