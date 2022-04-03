【理財個案】疫情被裁後與朋友創業　收入時多時少儲唔到錢點好？

讀者張小姐自從疫情被裁員後，便和朋友開立了廣告策劃公司。創業初期經歷過虧損的情況，導致幾年工作的積蓄減少一半，所以當時只能同時兼職臨時的文書工作維持生計。現在公司終於上軌道，但收入時高時低。當月收入變多時，便會放縱自己紓壓，導致儲蓄的速度很慢，現詢問應該如何解決這個困境？

疫情開始到現在已經第五波，很多行業都因為疫情受到重挫，不少公司都只能減薪、停職，甚至裁員以減少流動資金的壓力，導致不少人開始選擇創業或在Freelance平台接單次工作，亦有人同時做散工幫補生活，形成很多斜槓一族。由有固定收入變成收入不穩定，是創業者需要面對的問題。很多人初時都會感到徬徨，有人一直害怕消費，有人就如張小姐般因收入變多，而放縱自己，釋放無處安放的壓力。工作性質的改變，心態不能再是「做好呢份工」，更要提高金錢的管理能力，心理上才能更安穩。

創業公司目標不可缺

張小姐已經成立公司一段時間，在這一刻，她應該要對公司過去的收入情況作出審視。根據過去的情況，設立一個合適的銷售計劃及訂立每月目標，再根據目標設立策略，只有這樣才能對未來的收入更有把握。當發現偏離目標時，就要及時採取行動來追趕目標，以防資金鏈突然斷裂，使個人收入減少。

在為公司預留營運儲備金的情況下，理應每月都會取得公司的分成，張小姐要把分成存於兩個不同的帳戶，一個是個人儲備金戶口，另一個是「出糧」戶口。初期可以按個人支出去設立自己的固定「工資」，其他就留在儲備金戶口。

儲備宜夠12個月工資

再者，可以每個月固定地從儲備金戶口抽取固定「工資」，這樣便可以大大減少心情因收入增減而波動，亦減少因一時過分節約，導致後期的不理性消費。當儲備金戶口有足夠的儲備後（一般固定收入人士為3至6個月儲備，但創業者建議最好可以支持6至12個月的「工資」），張小姐便以考慮把多出的部分用作投資，但初期投資，盡量不要放入風險過高的資產及一些長期強制供款的計劃，第一、減低流動性風險，第二、防止增加更多必要性支出。



作為創業者應常有危機意識，每年也必需重新審視過去的收入情況、為公司設立新的目標及考慮是否要有新策略令事業更進一步。同時對於自身，亦要不斷精進自己在相關行業的知識，令公司成為不可被取替的。不過創業就如投資一樣，除了競爭因素外，都可能有一些我們無法控制的事件使收入銳減，所以創業的過程中，如果發現有另外合適又了解的項目，同時你也有足夠的資金，在可控的風險下可以嘗試新項目，對自己未來的收入作出分散投資。

【原文：創業收入不穩 記得留儲備金（收費文章）】

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