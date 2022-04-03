【消費優惠】嘆歐陸泰式下午茶放鬆心情　最平248元2位嚐盡鹹甜點

確診數字稍為回落，雖然亦要繼續Work From Home，但來個下午茶讓自己抖下氣亦不為過。以下各餐廳也推出新式下午茶，讓大家以美食放鬆心情，無論是平日或周末都能叉足電回家再工作。

歐陸下午茶三部曲 GREEN

唯港薈大堂的GREEN新推出歐陸下午茶敘三部曲，集傳統Afternoon Tea及High Tea於一身。既有前者的精緻元素，同時亦有後者的豐富。當中的13款鹹甜美饌分為3道菜獻上，包括精緻前菜、豐富的自選主菜及色彩繽紛的甜點，每道菜均即時炮製逐一奉上。

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歐陸下午茶敘三部曲 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂GREEN

電話：3400 1300（需提前一天訂座）

供應日期：4月4日起每天 下午3時至6時

價錢：398元1位、688元2位（需加一）

首推泰式迷你下午茶 普慶餐廳

位於佐敦的普慶餐廳將由4月4日起，首次推出「泰迷你下午茶」（248元/兩位）。有別於一般的三層架，下午茶以充滿泰式風情的簡約木盤及竹籃承載，放上12款糅合傳統泰國與新派西式元素的美食，帶點fusion風格。鹹點選擇多元化，如花生醬泰式迷你雞肉漢堡、泰式青咖喱雞肉烤多士、炸蟹餅伴芒果莎莎醬等。愛創新一點，必試馳名冬蔭功湯變奏而成的鮮蝦冬蔭功撻、傳統炒河粉Pad Thai炸成骰仔狀，口感香脆鮮味，夠晒注目。

甜點方面亦具特色，包括斑蘭鬆餅配菠蘿果醬與雜莓果醬，以及香茅意大利奶凍、泰式奶茶卷蛋、芒果青檸配椰汁飯布甸撻、黑糖荔枝布甸及芒果粒椰汁布甸配椰奶芭菲杯等。每位客人可選擇特飲1杯，包括蝶豆花柚子茶、香茅青檸梳打、芒果金不換椰汁沙冰或洛神花梳打。

除了平日有此泰式下午茶外，周末、日及公假則推出另類的「午後茶敘」下午茶自助餐，主題是搜羅世界各地不同的中西茗茶入饌，超過30款甜品及熱葷，讓味蕾在「茶園」中遊走。

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泰迷你下午茶 地址：佐敦彌敦道380號Eaton HKB1樓層

電話：2710 1901 / WhatsApp 6806 0664

供應日期：周一至五4月4日至5月31日

時間：下午3時15分至下午5時15分

價錢：128元1位、248元2位（需加一）

「午後茶敘」周末下午茶自助餐 供應日期：逢周六、日及公假4月2日起

時間：下午3時15分至下午5時15分

價錢：258元1位（需加一）

多款特色烘焙糕點 NOC

型格咖啡店NOC於廣東道開分店，3,000平方呎的店舖以遊艇為主題，特別採用環保物料，減低對環境的負荷。客人身處咖啡店中，猶如安坐於休閒恬靜的船艙內，遠離煩囂。

此店的烘焙櫃中，特別多各式不同種類的蛋糕或烘焙甜點（18元起），包括人氣之選：蛋撻、各款口味牛角酥、丹麥酥、牛角包窩夫，以及金黃焦香的焦糖蘋果泡芙、口感鬆脆且散發牛油香氣的英式鬆餅，還有茶味香濃的焙茶、抹茶或經典口味的巴斯克焦香芝士蛋糕，令人有選擇困難症。

NOC 地址：尖沙咀廣東道28號新太陽廣場UG樓層02號舖

電話：2310 8868

營業時間：早上8時至晚上6時

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：疫情下放鬆心情 歎新派下午茶（收費文章）】

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