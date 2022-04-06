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【美股分析】亞馬遜及Alphabet分拆　投資者要知的3點

博客 12:55 2022/04/06

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Tesla（美：TSLA）稱計劃再分拆刺激股價飈升，其實另外兩隻大股Alphabet（美：GOOGL）和亞馬遜（美：AMZN）都會做，以下是3點需要知的要點。

分拆不會提高價值

股票分拆是上市公司改變其股價和流通股數量，而不對其市場價值或業務基本業績產生任何影響的一種方式。例如，如果一家公司有10股流通股，而這些股票的交易價格為1,000美元，則該公司的總市值將為10X1,000美元，即10,000美元。如果這家公司進行5比1的遠期股票分拆，已發行股票的數量將增加5倍，而股價將減少相同的倍數（即之前價格的1/5）。與10股以1,000美元交易的股票不同，1拆5後會變為50股，每股200美元的流通股。該公司的市值仍保持在10,000美元不變。

隨着Alphabet和亞馬遜都宣布1拆20，投資者持有的股票數量將增加20倍，而兩家公司的股價將下跌20倍。如無意外亞馬遜的分拆將在6月初完成，Alphabet的分拆將在7月中旬完成。

散戶投資者是大贏家

在過去的幾年裡，美國網上經紀交易商推出新的策略和服務吸引散戶投資者，包括放棄交易佣金，取消最低存款要求，並可能提供碎股投資。碎股交易允許帳戶中可能沒有大量現金的投資者購買高股價股票的一小部分。投資者面臨的問題是，並非每家在綫經紀公司都提供碎股投資。Alphabet的A類股票和亞馬遜的股價分別約為2,781美元和3,259美元。一般散戶不一定夠錢買一股。即將到來的股票分拆將使散戶投資者更容易將資金投入這兩隻股票。

分拆是Alphabet和亞馬遜的好證明

投資者應該了解Alphabet和亞馬遜股票分拆的第三件事是，這個行動正在證明兩家公司的長期表現。股票分拆通常在一家公司的股價較高時進行，而且往往發生在一家公司執行良好且在創新方面超越競爭對手的情況下。自2004年IPO以來，Alphabet的股價已上漲超過5300%，亞馬遜的股票自近25年前的IPO以來已飈升164500%。

【跌市好緊張？　認清3點保持冷靜 : 按此

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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