【健康增值】飲咖啡傷「心」？研究：日飲2至3杯可降心臟病風險

從健康角度，你如何定義咖啡？它能提神、減便秘、消除疲勞，更有指可減少患上膽結石和脂肪肝的機會。咖啡亦能令人心跳加速、血壓上升、容易造成骨質流失，澳洲墨爾本有一項新研究，日飲2至3杯咖啡可降低心臟病風險，早死風險減15%，為咖啡傷「心」之說平反。

飲咖啡可以保護心臟

美國有線電視新聞網CNN引述澳洲墨爾本阿爾弗雷德醫院的電生理學主管、心臟和糖尿病研究所的臨床電生理學研究負責人Dr. Peter Kistler及團隊一項研究，與一些醫生和大眾的憂慮相反，指喝咖啡可以保護心臟，而不是導致或惡化心臟問題：每天喝2至3杯咖啡與患心臟病、心衰竭、心律不整或過早死亡的風險降低10%至15%。

咖啡不同種類 差異不大

他和研究人員使用了來自英國生物銀行（全球最大規模人類信息資源庫）的數據，該數據追蹤了逾50萬人至少10年的健康結果，參與者報告他們的咖啡攝取量由每日一杯到6杯或以上不等。



第一項研究的重點是超過382，​​500名沒有心臟病且平均年齡為57歲的成年人。研究人員發現，每天喝兩到3杯咖啡的參與者，後來患上該研究關注的心臟病、心衰竭、心律不整問題的風險最低，而日飲一杯咖啡的人患中風或死於心血管疾病的風險最低。

第二項研究是不同類型的咖啡，含咖啡因的咖啡粉、含咖啡因的即溶咖啡和不含咖啡因的咖啡，它們與健康結果之間的關係。Dr. Peter Kistler表示，在他們的研究中，每天喝1至5杯咖啡粉或即溶咖啡，降低心律不整、心臟病或衰竭或中風的風險相若。

第三項研究是分析那些本身患有心律不整或某種心血管疾病的參與者情況，對於患有心血管疾病的人，並無發現咖啡攝取量與心律不整有關，反而在患有心律失常的成年人中，習慣每天一杯咖啡，過早死亡的風險較低。

咖啡有益因人而異

他坦言，部分醫學界人士對患有已知心血管病或心律不整的病人繼續喝咖啡感到擔憂，為謹慎起見，或會建議他們完全停止喝咖啡，但他指上述研究表明，定期攝入咖啡是安全的，並且可作為心臟病患者飲食的一部分。那邊廂「唱好」咖啡，這邊廂美國科羅拉多大學安舒茨分校心臟病學、生物信息學醫學系副教授David Kao並不支持此說，他認為該研究沒有足夠信息來支持咖啡減少心臟病的論據，更不應該將此解釋為認可喝咖啡會延長他們的壽命。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：CNN：喝咖啡有益心臟延年益壽】

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