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【NFT】周杰倫「無聊猿」NFT被盜轉賣近400萬：以為愚人節開玩笑

17:55 2022/04/01

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近年NFT投資熱潮，不少藝人推出自家NFT作品。周杰倫早前也投身其中，他旗下潮牌PHANTACi推出幻想熊NFT迅速售罄。不過，在4月1日愚人節的今天，他突然在社交平台透露，他所收藏的「無聊猿」NFT被釣魚網站盜去，並多次被抬高價錢轉手，以高達155以太幣（約400萬港元）成交。

【村上隆新推太陽花NFT項目　6,751個名額公開發售　每個售價約2881元（附登記網站）：按此

周杰倫表示，原本請朋友幫他買到嘻哈樂團Machi團長黃立成的最新NFT，結果今年1月黃立成送他的無聊猿NFT反而被釣魚網站盜去，並在交易平台上迅速被多次轉手，以133以太幣（約342萬港元）、155以太幣（約400萬港元）交易。他在社交平台寫道：「我以為愚人節在跟我開玩笑，結果去查看，真的沒了⋯⋯看來是不是應該再跟大哥（黃立成），要一隻更厲害的。」

■周杰倫NFT被盜■

    點擊圖片放大

【周杰倫旗下潮牌NFT40分鐘售罄　平台進帳7,796萬　成藝人聯乘NFT世一！：按此

除了無聊猿NFT被盜外，早前網路安全網站Packshield也在Twitter透露，周杰倫所持有的「突變猿」NFT及兩枚Doodles NFT也相繼被偷。對此，周杰倫所屬的公司杰威爾澄清指，他只有被盜去無聊猿NFT，強調不是愚人節玩笑，也呼籲大眾要小心。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 品味投資

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