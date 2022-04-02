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【健康增值】欣宜生酮飲食減20磅　營養師：容易反彈難維持

個人增值 15:00 2022/04/02

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3個月甩掉20磅不是夢想，歌手鄭欣宜是近來的最佳示範，她採用以脂肪食物為主打的生酮飲食（Ketogenic Diet）更惹起全城熱話，不少人總想去效法，一嘗減磅快感，不過香港進食失調康復會澳洲註冊營養師何嘉慧（Kelly）強調：「這將傳統的健康飲食概念徹底顛倒，任何事情太極端都有可能出事。」在執行生酮飲食前宜向專業人士諮詢，以免影響健康。

簡單而言，生酮飲食是一種以脂肪類食物為主，極低碳水化合物的飲食方式，生酮飲食是透過進食高脂肪、適量蛋白質和低碳水化合物的飲食方式，多以紅肉或加工肉類、高脂魚類為主，而油脂成分高的食物，如橄欖油、牛油果、牛油、椰子油、忌廉等亦算是其一。

顛覆飲食概念

要知道生酮飲食的出現，是為了腦癎的小朋友而設，藉此減低癲癇情況，而瘦下來只是副作用。Kelly強調生酮飲食不是正確的減重方法，雖然好多短期報告指此飲食方法，對身體不會有太大影響，而且減重成果顯著，但長期執行的話，對健康是否構成風險仍是未知之數，特別是有腎病、肝病、糖尿病或其他慢性病等問題的人，建議在採用前先向專業人士諮詢。

注意膽固醇比例

減重多會聯想至減食，根據Kelly多年接觸飲食失調病人所見，他們會極端減少進食，令整個人完全無精神，渾渾噩噩，有時行多幾步都無力。「即使整天躺平不動，維持身體運作也是要消耗能量，而很多減肥法的原理是將卡路里的攝取降到最低，即是連基本的能量消耗都不夠，長此下去身體一定會變差。」

容易反彈難維持

Kelly指坊間所謂的減重方法五花八門，大多數只要跟足規則和指引進行，是可以成功的，不過健康與否則另當別論。但以她所見的案例，大多數只是暫時成功減重，基本上體重反彈是早晚的事。「好多人試過生酮飲食，唯一不需要餓的減重方法，當中有成功的，但很快就打回原形，即使可以維持他們眼中的『標準』身材，在長期執行下也有可能變成飲食失調。」

作者：劉妙賢

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：欣宜生酮飲食甩掉20磅 營養師：長期執行或有損健康

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