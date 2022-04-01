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【ESG】滙豐擴大代客植樹計劃　造定存享高達2厘年息兼救地球

綠色金融 18:10 2022/04/01

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近年ESG投資意識抬頭，滙豐 （00005） 宣布，延長及擴大與One Tree Planted合作的植樹計劃，由即日起至6月30日，除了認購ESG投資產品外，個人客戶開立指定期存款，亦可參與滙豐代客植樹計劃。

【零售綠債延期發行 把握機遇有咩選擇？ ESG債券基金派息高達5.7厘：按此

滙豐表示，為實踐及支持ESG的可持續發展理念，於去年底開始與環保慈善機構One Tree Planted合作推出植樹計劃，客戶經滙豐認購一個ESG投資產品，包括存款證、單位信託基金、債券和結構投資產品，滙豐就會代表客戶種一棵樹，以支持印尼2022年度氣候智能型農業項目，為綠化地球出一分力。

由於計劃推出至今反應正面，滙豐將合作計劃延長至今年6月30日，同時將適用範圍擴大至包括定期存款。

【水資源基金表現比較　邊間1年回報達20%？：按此

滙豐個人客戶於數碼渠道以合資格新資金開立3個月新資金定期存款，包括港元、美元、人民幣及其他適用外幣，除可享高達2%的優惠年利率外，滙豐亦會代客戶透過上述植樹計劃，於印尼種植一棵樹。

是次計劃適用於流動或網上理財進行的交易，客戶將會獲頒電子證書以示謝意。在推廣期內，客戶可享用此植樹推廣優惠多於一次。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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