【Fintech】2022年金融科技10大趨勢　國家戰略下數字化轉型迫在眉睫

畢馬威聯合騰訊發布《數實共生·2022金融科技十大趨勢展望》報告，提及人工智能、大數據、雲技術日趨成熟，金融科技、金融數字化轉型已成大勢所趨，並將會成為中國經濟體系重要的一部分。金融機構要進一步發展，必須要數字化轉型。

畢馬威中國金融業主管合夥人張楚東表示，金融業要打破傳統的系統架構和技術體系，融合業務和技術，將客戶體驗劃為金融機構數字化轉型的新重點。要推動金融科技在現時場景中應用，形成強大的金融科技生態體系，畢馬威列出「金融科技」未來十大趨勢，包括零信任架構（ZTA）、跨鏈信任促進金融場景深度融合、聯邦學習提高數據交互效率等。

■10大金融科技趨勢■

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畢馬威中國技術和新經濟管理諮詢主管合夥人高人伯表示，各間金融機構推數字化轉型的原因不一，但都需要在業務、技術、數據和組織上並舉，才可轉型成功，而數字化是對經營和管理能力的一次「代際」升級。騰訊雲副總裁胡利明亦指，在國家戰略背景下，金融業轉型迫在眉睫，而全真互聯、分布式雲、低代碼開發等技術發展迅速，騰訊雲一直以數字科技推動金融創新，幫助實體經濟高質量發展。

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責任編輯：嚴熹曼

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