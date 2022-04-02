  • 15°C
香港時間 : 2022402日 (週六) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場調查】調查票選5大最無聊工作　邊份工最悶但又高薪？

個人增值 13:00 2022/04/02

分享：

你是否覺得自己目前的工作性質很單一及無聊？據CNBC指出，金融及相關性質行業，雖然是最能賺取豐富收入的行業，但同時由於工作性質重複，普遍人會認為工作趣味較低。報告又引述英格蘭埃塞克斯大學進行一項《人格與社會心理學》研究，走訪英國當地的500名在職人士，投票選出他們的職業喜好及認為最無聊的工作。


這項有趣的調查結果顯示，受訪者大多認為從事金融行業的工作是「最無聊」的，該行業的工種，在前5位「最無聊工作」中佔了4席位。以下為受訪者票選的前5個最無聊及最令人興奮的工作排名。

■按圖睇邊5個係最無聊工作■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

■按圖睇5個令人興奮的工作■

報告強調，被稱為「無聊」工作，其工作性質只是較為乏味及工作壓力較大。不過，薪酬卻另計，據薪酬軟件及數據公司Payscale的數據顯示，位列無聊工作首位的數據分析師年均薪酬為62,754美元（約49萬港元），相較令人興奮工作首位的表演藝術工作人士，平均年薪高出約1萬美元。

此外，是次報告更調查受訪者認為哪些是最無聊的閒暇活動。

■按圖看票選的最無聊閒暇活動■

（排名按次序）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

研究亦表明，雖然睡眠被列為最無聊的喜好活動，但定期高質量的睡眠卻有助提升工作效率，可保持健康、減低壓力及增加精神敏銳度。

 

【原文：票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳（收費文章）】

責任編輯：蕭寶玲

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場筍工】陪人打機都有錢賺？　遊戲陪玩師月入高達8萬港元
2022/04/01
【職場筍工】陪人打機都有錢賺？　遊戲陪玩師月入高達8萬港元
【職場機遇】勞工處舉行網上招聘會　提供超過2,500個職位空缺
2022/03/28
【職場機遇】勞工處舉行網上招聘會　提供超過2,500個職位空缺
【職場調查】英美10大最高薪IT職位　雲端架構師平均年薪達百萬奪冠
2022/03/27
【職場調查】英美10大最高薪IT職位　雲端架構師平均年薪達百萬奪冠
【求職貼士】失業率上升揾工唔容易　醒你5招增獲聘機會
2022/03/26
【求職貼士】失業率上升揾工唔容易　醒你5招增獲聘機會
【職場調查】港僱主預期來季招聘意欲保守　僅35%有意於未來3個月增人手
2022/03/23
【職場調查】港僱主預期來季招聘意欲保守　僅35%有意於未來3個月增人手
大學 工種 行業 金融

下一篇文章

楊秀惠無視質疑拚出美容王國　再為人母支持女兒將來自由發展（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
理財StarTalk - 楊秀惠無視質疑拚出美容王國　再為人母支持女兒將來自由發展（立即收看）
楊秀惠無視質疑拚出美容王國　再為人母支持女兒將來自由發展（立即收看）
【換領身份證】智能身份證換領中心重新開放　換領身份證須提前預約（附網上預約步驟）
【換領身份證】智能身份證換領中心重新開放　換領身份證須提前預約（附網上預約步驟）
【疫下支援】惠康延長「日日有低價」兼增800款貨品　醫護人員購物享半價優惠
【疫下支援】惠康延長「日日有低價」兼增800款貨品　醫護人員購物享半價優惠
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款