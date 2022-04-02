【職場調查】調查票選5大最無聊工作　邊份工最悶但又高薪？

你是否覺得自己目前的工作性質很單一及無聊？據CNBC指出，金融及相關性質行業，雖然是最能賺取豐富收入的行業，但同時由於工作性質重複，普遍人會認為工作趣味較低。報告又引述英格蘭埃塞克斯大學進行一項《人格與社會心理學》研究，走訪英國當地的500名在職人士，投票選出他們的職業喜好及認為最無聊的工作。



這項有趣的調查結果顯示，受訪者大多認為從事金融行業的工作是「最無聊」的，該行業的工種，在前5位「最無聊工作」中佔了4席位。以下為受訪者票選的前5個最無聊及最令人興奮的工作排名。

■按圖睇邊5個係最無聊工作■

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■按圖睇5個令人興奮的工作■











報告強調，被稱為「無聊」工作，其工作性質只是較為乏味及工作壓力較大。不過，薪酬卻另計，據薪酬軟件及數據公司Payscale的數據顯示，位列無聊工作首位的數據分析師年均薪酬為62,754美元（約49萬港元），相較令人興奮工作首位的表演藝術工作人士，平均年薪高出約1萬美元。

此外，是次報告更調查受訪者認為哪些是最無聊的閒暇活動。

■按圖看票選的最無聊閒暇活動■

（排名按次序）

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研究亦表明，雖然睡眠被列為最無聊的喜好活動，但定期高質量的睡眠卻有助提升工作效率，可保持健康、減低壓力及增加精神敏銳度。

【原文：票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳（收費文章）】

責任編輯：蕭寶玲

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