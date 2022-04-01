香港搞網購深入最後一哩 HKTVmall分階段加快送貨流程

經營HKTVMall的香港科技探索 （01137） ，日前公布去年度末期業績，全年純利倒退九成多，主要是缺少了政府的薪酬補貼，以及在去年中推出七折購物券，截擊政府派錢失策，令公司「洗大咗」。

以HKTVmall現在的規模，根本沒有競爭者是對手，於疫情下只要做好購物體驗及訂送流程，網購熱下根本不愁沒有客人。現時晚上黃金時間有逾萬人在此網購平台「行街」，雖不及免費電視台的一點（6萬多人）收視，但薑餅人相信香港的網購仍有很大發展空間，只取決於如何捕捉這個商機而已！

送貨速度或較旺季更早

儘管HKTVmall在二月尾至三月初，因為政府擬封城傳聞而「冧晒檔」，但隨著政府收起全民檢測措施，加上疫情高峰漸退，送貨服務已開始回復正常，現在落單後，兩三天便可送貨上門，可能較以往旺季還要早，這也多得HKTVmall的倉存及物流安排所致。

分兩階段縮短收貨時間

不過，對薑餅人來說，購物當然是即買即送到最為完美，但當然短期內無可能做到。HKTVmall單靠自己的送貨人員，根本難以應付全港的網購需求。為了要做到今日買，明天送的體驗，HKTVmall在業績報告中提及，會夥拍其他物流公司，提升「送貨最後一哩」。公司表明會分兩階段縮短收貨時間，第一階段是每日下午一時前落單，可翌日收貨；第二階段則是每日午夜前落單，可在翌日早上收貨。

單以將軍澳倉儲風險高

其實昨晚訂、今日收貨服務水平，對不少淘寶天貓商戶來說是必然吧！

以薑餅人愛瀏覽天貓的手機類留言，大多數的留言都說昨晚訂可今晨便送到，諸勿論這些評論是真是假，要做到如此快速，必須具備就近的倉存，以及有大量送貨人員。

以香港來說，HKTVmall目前只在將軍澳設立倉儲中心，即使自動執貨如何厲害，但要快速運出將軍澳區，對送貨時間已是一大考驗。

薑餅人相信，日後HKTVmall會透過遍佈各區的門市作集散點，然後請步兵或其他物流商送貨上門。不過，一旦將軍澳工業邨對外交通受阻，HKTVmall要如何處理呢？其實除了順豐外，HKTVmall能找哪家具規模的物流商合作呢？

小型手機配件商已進駐

現在的HKTVmall，建好了一個電商平台，讓各路商戶進駐，提供一站式倉存、物流及送貨服務，相當於「e-commerce-as-a-service」，商家最終只需交月費予HKTVmall，便可大幹電商業務。

薑餅人近日逛HKTVmall時，也發現一些以往自行經營電商平台的小型手機配件商，亦已進駐HKTVmall，只要有更多的物流夥伴，並在各區增加倉庫，要做到今早買、晚上送也非難事。

恍如網絡商開闢新網絡

事實上，現在HKTVmall所做的，一如二十年前，新固網網絡商努力投資建網一樣，倉存設施及門市就像核心網絡，物流則好比最後一哩的入屋網絡。

只要HKTVmall能開放更多步兵，或讓其他外賣平台參與其中，其他網購商難以撼動其霸主地位。但這涉及不少對手的潛在利益，其他公司又會否落疊呢？