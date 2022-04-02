【抗疫外賣】精選2間酒店優惠外賣套餐　兩款主食＋餐湯＋芒果拿破崙$88

疫情稍見放緩，但每天也有幾千人確診，大家還需繼續防疫，留家吃外賣已成為生活日常。最近有酒店紛紛推出優惠外賣套餐，包括多款中西美食，價錢實惠，絕對是性價比高。

沙田凱悅酒店 港式西菜套餐85折優惠

香港沙田凱悅酒店咖啡廳最新推出的兩款優惠外賣套餐，食客可從阿爺豬扒飯及雞皇意粉中，選擇其中一款，再連同前菜或湯、12吋薄餅及甜品，每人為250元，外賣自取更可享85折優惠。

酒店最具人氣的阿爺焗豬扒飯，是把美國厚切豬扒以雜菜水加入胡椒、鹽等香料醃至腍滑，煎至7成熟後，澆上澳洲番茄製成的濃厚茄醬，連水牛芝士焗10分鐘，熱辣辣相當惹味。

▼ 點擊圖片放大

雞皇意粉是另一王牌，外賣回家後，如要翻熱只需放入焗爐用逾140度焗約5至7分鐘，即可品嘗到新鮮熱辣的烤焗美食。

兩款外賣套餐配搭的前菜或湯，可選擇蘑菇忌廉湯；薄餅款式包括意大利辣腸薄餅或夏威夷薄餅；甜品則有草莓瑞士卷或美式芝士蛋糕。

地址：沙田澤祥街18號

電話：3723 7952

供應時間：中午12時至下午3時、晚上6時至10時

預訂網站

備註：外賣自取可享85折優惠，送遞服務收費視乎個別地區而定。

8度海逸酒店 88元外賣套餐升級版

早前8度海逸酒店推出的88元滋味晚市外賣套餐，反應熱烈，最近再推出升級版，價錢維持不變，並加入更多菜式，以及可以優惠價追加其他美食。

88元的最新超值外賣，餐單包括是日餐湯，任選其中兩款主食、雞蛋炒飯或香苗白飯及甜品。主食有多款全新之選，包括紫蘿咕嚕魚柳、松露香芹炒蝦仁、西蘭花炒貴妃仿鮑片、黑椒雞扒、乾煸竹筍碎四季豆、花蜜黑椒牛仔骨。甜品有芒果拿破崙或冰花大菜糕，更可以優惠價10元升級至Movenpick雪糕一杯（100毫升）。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，食客可以優惠價加購其他美食，只需加60元可選咖喱雞薄餅、海南雞配時蔬、日式雜錦刺身壽司拼盤、焗肉醬螺絲粉、燒春雞（半隻）、香烤煙肉卷（4件）或煙三文魚凱撒沙律。想吃得豐富一點，則可以加100元選擇香煎三文魚配香草汁、燒羊扒伴香草汁、芝士焗蠔（6件）或香煎鵝肝（2件）。

地址：土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1960

供應時間：晚上6時至10時

查看菜單

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：中西美食精選酒店優惠外賣套餐（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App