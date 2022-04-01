【1萬元消費券】一田推多重消費券提案 最高優惠高達3折 精明消費 17:10 2022/04/01 分享： 新一輪消費券計劃即將發放。在疫情持續之下，市民消費都更謹慎，可能會多用於生活必要補給。一田百貨因而推出多重消費券提案，最高優惠高達3折，盡享電器、美容、廚具、嬰兒用品等產品優惠。 ■按圖看一田多重消費券優惠詳情■ 責任編輯：鄭樂怡 ＝＝＝＝＝ 邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費優惠 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】周生生推三重消費券優惠 買滿$3500即享$500現金折扣 今日 【1萬元消費券】周生生推三重消費券優惠 買滿$3500即享$500現金折扣 【抗疫支援】3香港支援檢疫人士、醫護及工作人員 免費送100GB+任用社交媒體數據 2022/03/10 【抗疫支援】3香港支援檢疫人士、醫護及工作人員 免費送100GB+任用社交媒體數據 【抗疫支援】csl及1O1O支援醫護 出示員工證免費領取200GB流動數據 2022/03/03 【抗疫支援】csl及1O1O支援醫護 出示員工證免費領取200GB流動數據 【信用卡優惠】用Visa於各大網店購物 專享一系列折扣優惠（附優惠碼） 2022/01/18 【信用卡優惠】用Visa於各大網店購物 專享一系列折扣優惠（附優惠碼） 【防疫優惠】ZA Bank憑邀請碼開戶 用ZA Card外賣平台消費享20%回贈 2022/01/10 【防疫優惠】ZA Bank憑邀請碼開戶 用ZA Card外賣平台消費享20%回贈 電子消費券 一田 廚具 美容