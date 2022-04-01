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【1萬元消費券】一田推多重消費券提案　最高優惠高達3折

精明消費 17:10 2022/04/01

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新一輪消費券計劃即將發放。在疫情持續之下，市民消費都更謹慎，可能會多用於生活必要補給。一田百貨因而推出多重消費券提案，最高優惠高達3折，盡享電器、美容、廚具、嬰兒用品等產品優惠。

按圖看一田多重消費券優惠詳情

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費優惠

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