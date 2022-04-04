【名品攻略】BALLY北京分公司涉「以次充好」被罰4.1萬元　揭一件衫利潤竟達咁多？

奢侈品愈貴，是否代表其貨品質素一定愈好？瑞士奢侈品牌Bally最近被北京市朝陽區市監局因涉嫌以次充好，罰款4.1萬元（人民幣，下同），而事件卻意外揭發每售賣一件約5,000元的奢侈品衣服，品牌便可從中獲利約4,000元。

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不少人購買奢侈品都因為崇尚名牌，且覺得名牌無論手工、用料、質素都有保證，因此顧客仍願意購買價值不菲的貨品。不過近日在國家企業信用信息公開系統網站上顯示，Bally關聯公司巴麗（上海）商業有限公司北京分公司因違反《中華人民共和國產品質量法》第三十九條銷售者銷售產品「不得摻雜、摻假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格產品冒充合格產品」，因而被行政處罰4.1萬元兼沒收違法所得的4085.5元。

綜合內地媒體報道，品牌於2021年5月27日以單價1,590元進口Bally女裝針織上衣75件，若計算關稅在內，該衣服的的成本價單價為1,904.5元。商品到店後共銷售1件，每件以售價5,990元售出，利潤為4,085.5元，即品牌每售一件衣服便賺約214%，當局在查證後證實其利潤是違法所得的金額。

而事實上該品牌並非首次因產品質量而被處罰。2021年1月，北京市朝陽區市監局就曾因銷售不合格產品處罰品牌2.5萬元、沒收違法所得2376.01元；2020年10月，上海市監局對品牌的太陽眼鏡進行抽查，發現標準與要求不符，指標不合格。

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責任編輯：嚴熹曼

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