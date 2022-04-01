楊秀惠無視質疑拚出美容王國　再為人母支持女兒將來自由發展（立即收看）

楊秀惠（Vivien）多年前由演員轉型從商，投資過百萬開設美容店，至今生意額已突破1億元。創業初期，她曾被身邊人質疑及批評，憑不服輸的心態成功做出成績證明自己。疫情期間，她分別誕下兩名女兒，作為母親的她，未有期望女兒如她般從商，只希望提供最好的教育及關懷，讓她們自由發展。

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重視產品品質打響名堂

Vivien由2013年開設美容店舖，隨後在1年後發展網店，代理不同國家的護膚、美妝、修身產品，生意額更於短短5年間突破第一個1億元。生意做得成功，她認為除了有藝人的知名度外，更最重要是產品都經過她親自挑選，嘗過有成效才推出，讓品質有所保證：「現時的消費者很精明，他們不會因為藝人代言或KOL推薦而購買商品，產品品質本身就會說話，他們使用過覺得產品品質好，就會推薦給朋友，讓品牌及店鋪更成功。」

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無視質疑拚出成績證明自己

由演員轉戰商界，Vivien在創業初期，她都曾被身邊人質疑及批評，為了證明自己，她花長時間及心思去鑽研營銷方法，拚出自己的美容王國。她分享創業成功的關鍵之一，就是堅持自己的信念，無視理會身邊人無理的批評：「無視跟你『唱反調』、『潑冷水』的人（Ignore the naysayers），當時我創業時也有不少人認為我不行，但只要相信自己，遇到困難時想辦法去解決，總有成功的機會。」

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支持女兒發展所愛

去年在疫情之下，Vivien因為剛為人母，同時受制於馬來西亞的行動管制令，而多了時間留在家中，因而創立綫上課程學院「VY Academy」，分享創業心得。她希望能夠透過影片分享，與有意創業搞網店的人分享當中竅門，讓他們可少走些冤枉路。

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今年情人節，她宣布誕下第二名女兒，作為女強人，她不時在社交平台分享邊工作邊育兒的生活，又感嘆成為母親後終於明白「為母則強」的意思。雖然現時創業有成，但她未有期望女兒如她般從商，反而希望支持她們追求夢想：「每人都有自己的興趣及命運，待她們長大後，我也會支持她們去做喜歡的事。現時作為母親最大的責任，是盡我所能提供最好的教育及關顧，讓她們能夠發展所愛。」

記者：李瑩

化妝：Makeup hair by Miu Fung makeup & professional image

服裝：ClubMonaco

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