【消費優惠】老虎堂買滿$80即送黑糖厚奶爆米花 精明消費 09:00 2022/04/04 分享： 想一邊飲黑糖波霸厚鮮奶，一邊食黑糖厚奶爆米花？由即日起至5月12日，於老虎堂購買各類產品滿80元，即送黑糖厚奶爆米花一包。 全綫老虎堂分店均有售，優惠有限，送完即止。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】嘆歐陸泰式下午茶放鬆心情 最平248元2位嚐盡鹹甜點 2022/04/03 【消費優惠】嘆歐陸泰式下午茶放鬆心情 最平248元2位嚐盡鹹甜點 【抗疫外賣】精選2間酒店優惠外賣套餐 兩款主食＋餐湯＋芒果拿破崙$88 2022/04/02 【抗疫外賣】精選2間酒店優惠外賣套餐 兩款主食＋餐湯＋芒果拿破崙$88 【消費優惠】SOGO網店優惠 Coach手袋／銀包低至2折 最平$255起 2022/04/01 【消費優惠】SOGO網店優惠 Coach手袋／銀包低至2折 最平$255起 【消費優惠】聖安娜會員優惠 指定4件切餅享85折 麵包9折 2022/04/01 【消費優惠】聖安娜會員優惠 指定4件切餅享85折 麵包9折 【1萬元消費券】朗豪坊推100%回贈優惠 食肆消費滿$200送$200現金券 2022/03/31 【1萬元消費券】朗豪坊推100%回贈優惠 食肆消費滿$200送$200現金券 台式飲品 付款優惠 著數優惠 香港