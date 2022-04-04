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【消費優惠】老虎堂買滿$80即送黑糖厚奶爆米花

精明消費 09:00 2022/04/04

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想一邊飲黑糖波霸厚鮮奶，一邊食黑糖厚奶爆米花？由即日起至5月12日，於老虎堂購買各類產品滿80元，即送黑糖厚奶爆米花一包。

全綫老虎堂分店均有售，優惠有限，送完即止。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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