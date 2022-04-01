【品味投資】228卡梨形白色鑽石5月拍賣　最高估價2.34億元

鑽石愈大，更引人注目，相信每個女性都曾幻想可以擁有。佳士得將於雅逸精品周期間2022年5月11日舉行的日內瓦瑰麗珠寶拍賣中，拍賣一顆重達228.31卡（Carat，克拉）的梨形美鑽「The Rock」，成為拍賣史上最巨型的白色鑽石。

【史上唯一逾15卡藍鑽 4月現身拍賣場 估價3.8億元（多圖）：按此】

重達228.31卡的梨形美鑽「The Rock」，於20多年前在南非開採和打磨，估價為2,000萬至3,000萬美元（約1.56億至2.34億港元）。佳士得指，「The Rock」經美國寶石學院（GIA）鑑定為G色，淨度則為VS1，鑽石也附有GIA發出的信件，註明「The Rock」為GIA歷來驗證過最巨型的D至Z色梨形鑽石。

【鑽石認證基本知識 GIA鑑定證書和4C標準：按此】

「The Rock」將於4月8日至10日、4月29日至5月1日分別於台北和紐約巡展，然後再於5月6日至11日佳士得雅逸精品周期間，在日內瓦四季酒店公開展出。

■「The Rock」巨型白色鑽石■

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責任編輯：區祖飛

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