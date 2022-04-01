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【職場筍工】陪人打機都有錢賺？　遊戲陪玩師月入高達8萬港元

個人增值 13:05 2022/04/01

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有無諗過陪人打機都可以賺錢？台灣遊戲陪玩平台PlayOne提供陪玩服務，一邊打機一邊聊天，兼職每月收入平均達3萬至5萬元新台幣，全職接單最高每月賺30萬元新台幣、年薪超過300萬元新台幣。

綜合台灣媒體報道，現時PlayOne平台已有超過2萬多位遊戲陪玩師，主要陪玩遊戲前三名是英雄聯盟（LoL）、傳說對決和APEX。陪玩師年齡集中在18至25歲，時薪平均300至500元新台幣，兼職一天3至5小時，每月收入約3萬至5萬元新台幣（約8,185至13,642港元）；如果全職陪玩一天10小時，平均收入就有10萬至15萬元新台幣（約2.7萬至4萬港元），頂尖陪玩師收入最高可達30萬元新台幣（約8.1萬港元）。

報道指出，遊戲陪玩師通常一對一，但也有人組隊找陪玩師拼排位，一起打機闖關，一起分擔聘用陪玩師的費用。另外，報道指現時遊戲陪玩師男女比例為4比6，女性陪玩師相對吃香。

報道亦有訪問遊戲陪玩師多莉，她在大學生時期加入陪玩行列，由兼職變為全職工作，目前累積時數已經超過3,000小時。為了成為稱職遊戲陪玩師，她更會精進遊戲技能和角色，亦會觀看部分直播主的打法並從中學習。

 

責任編輯：曹佩鈞

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