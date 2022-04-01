【投資展望】景順：中國經濟將於今年下半年重新加速

中國最新公布的3月份國家統計局製造業採購經理人指數從上月的50.2略微下跌至49.5。至目前為止，由於疫情的封鎖措施有限且短暫的，因此對製造業的影響是可控。然而，鑑於上海的商業重要性，其也是電子和機械製造中心，上海的情況值得關注。上海作為全球最繁忙港口之一，其封鎖措施也可能會影響到運輸和物流，這可能會給全球供應鏈帶來壓力。

【通脹最壞時候已過：按此】

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，中國最近宣布了「社會面清零」政策，這一措施最終或可能更有針對性且沒有那麼嚴格的社交距離限制，反過來，這可能會使得封鎖時間更短，且供應鏈更具有彈性。央行在2022年一季度貨幣政策會議上重申，將採取「積極應對」措施，為實體經濟提供支援。

趙耀庭認為，中國經濟將在2022年下半年重新加速。儘管央行的調查顯示，今年第一季度貸款需求有所放緩，但進一步的寬鬆措施和積極的言論導向可能會導致信貸增長在未來幾個季度出現反彈。

【寬鬆政策漸見效 中國經濟料下半年領先亞洲：按此】

責任編輯：陳玉蓮

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