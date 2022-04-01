  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (週五) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資展望】景順：中國經濟將於今年下半年重新加速

個人增值 16:40 2022/04/01

分享：

中國最新公布的3月份國家統計局製造業採購經理人指數從上月的50.2略微下跌至49.5。至目前為止，由於疫情的封鎖措施有限且短暫的，因此對製造業的影響是可控。然而，鑑於上海的商業重要性，其也是電子和機械製造中心，上海的情況值得關注。上海作為全球最繁忙港口之一，其封鎖措施也可能會影響到運輸和物流，這可能會給全球供應鏈帶來壓力。

【通脹最壞時候已過：按此

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，中國最近宣布了「社會面清零」政策，這一措施最終或可能更有針對性且沒有那麼嚴格的社交距離限制，反過來，這可能會使得封鎖時間更短，且供應鏈更具有彈性。央行在2022年一季度貨幣政策會議上重申，將採取「積極應對」措施，為實體經濟提供支援。

趙耀庭認為，中國經濟將在2022年下半年重新加速。儘管央行的調查顯示，今年第一季度貸款需求有所放緩，但進一步的寬鬆措施和積極的言論導向可能會導致信貸增長在未來幾個季度出現反彈。

【寬鬆政策漸見效　中國經濟料下半年領先亞洲：按此

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
經濟 貨幣政策 疫情 退休 財務自由 指數 壓力 日本 香港 上海

上一篇文章

【疫下支援】惠康延長「日日有低價」兼增800款貨品　醫護人員購物享半價優惠

下一篇文章

【提早放暑假】「地球一小時2022」28日挑戰賽　小學生變身「地球守護者」完成任務可獲證書
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【移民澳洲】今財年設16萬個永久居民配額　偏遠地區名額倍增
【移民澳洲】今財年設16萬個永久居民配額　偏遠地區名額倍增
今日理財筆記 - 47歲電梯維修判頭收入不穩　點樣利用500萬增加現金流？
47歲電梯維修判頭收入不穩　點樣利用500萬增加現金流？
【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
【換領身份證】智能身份證換領中心重新開放　換領身份證須提前預約（附網上預約步驟）
【換領身份證】智能身份證換領中心重新開放　換領身份證須提前預約（附網上預約步驟）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款