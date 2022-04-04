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【消費優惠】雲海匯／囍慶外賣自取片皮鴨套餐$158起　馬莎精選復活節食品任選2件8折

精明消費 07:00 2022/04/04

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 雲海匯／囍慶：外賣自取片皮鴨套餐158元起

囍慶及雲海匯現正推出特價片皮鴨套餐，原價398元，現在只需158元，即可享用經典片皮鴨，更可以用18元加購小菜。

    點擊圖片放大
    +2

雲海匯

領取地址：深水埗深旺道38號海達邨二期平台1樓1-01號舖
領取日期：由2022年4月1日起至2022年5月6日
領取時間：每日中午12時至下午7時

囍慶科學園

領取地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓
領取日期：由2022年4月1日起至2022年5月6日
領取時間：每日中午12時至下午7時

囍慶顯徑

領取地址：大圍車公廟道69號顯徑商場A翼3樓301A號舖（屯馬線顯徑站）
領取日期：由2022年4月1日起至2022年5月6日
領取時間：每日中午12時至下午7時

預訂網站

2. 馬莎：精選復活節食品任選2件8折

馬莎Marks and Spencer推出復活節優惠，精選復活節食品任選2件或以上8折。

    點擊圖片放大

3. OK便利店：MOVENPICK雪糕杯110元/5件

最後一日啦！OK便利店推出MOVENPICK雪糕杯100ML（各款），110元就可以買到5件。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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