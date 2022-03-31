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【日圓滙率】日圓本周曾見近7年來最低　今後走勢何去何從？

理財資訊 18:55 2022/03/31

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日圓在本月大幅下跌，周一曾跌低見125.09日圓兌1美元，是近7年以來的最低水平。由於日本央行在全球央行都在採取緊縮貨幣政策時，決心維持寬鬆貨幣政策。投機資金賣出日圓，買入美元加劇了日圓貶值，導致日圓在3月份下跌了大約6%。

【日圓跌至新低　3個日本網購平台推薦：按此

「動盪時期買日圓」平衡被打破

在戰爭這樣的動盪背景之下，日圓一向都被視為是避險資產。不過，自俄烏戰爭爆發以來，日圓都未見有出現過大升勢，反而在危機發生半個月之後日圓加速貶值。

《日經新聞》有分析文章指，在發生地緣地治風險時，地理及經濟關係密切的國家或地區的貸幣都會被拋售，而俄烏戰爭中不只歐洲受到影響，日本都算是鄰國，對於俄羅斯資源的進口依賴度都很高。

文章指，在全球受疫情打擊初期，外滙市場的確曾出現「動盪時期買日圓」的現象，但隨着疫情越趨嚴重，市場開始轉向了逃向國際結算貨幣美元的現象。而經過新冠疫情衝擊和烏克蘭危機，「動盪時期買日圓」的趨勢進一步走弱的可能性很大。

日央行及政府取態成關注

不過，市場同時有一些技術分析認為，日圓在跌破120兌1美元的水平之後，未來數月可能有機會反彈至116日圓兌1美元的水平。

125日圓兌1美元水平一直都被稱為「黑田底綫」，日本銀行行長黑田東彥曾在2015年日元圓貶值至此水平之際，在日本國會強硬表示「不會出現進一步的日圓貶值」。有「日圓先生」之稱的日本前財務大臣榊原英資早前曾表示，如果日圓兌美元跌穿130日圓兌1美元的話，日本政府應該干預滙市或提高利率以捍衛日圓。

事實上，日圓貶值與資源價格上升，將推高日本的進口物價，意味着日本經常性赤字將會上升。因此，日本政府和日本銀行將以甚麼態度應對日圓貶值正是市場關注的焦點。

 

責任編輯：鄭樂怡

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