【百大俊男美女】有提名唔保證入圍　一招保送偶像入選俊男美女　主辦方無得Say NO！

早前網上熱烈討論香港人氣男團MIRROR與ERROR共16名成員，全數獲提名競逐美國網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男2022」，令不少「鏡迷」和「404」都相當興奮。不過，此競選項目亦同時因為部分成員入圍而引起不少爭議，被網民質疑入選機制。本網馬上同大家拆解TC Candler最新提名機制！

近日美國網站TC Candler公布規則，其中一個提名方法是可以在官方YouTube及Instagram提名自己喜歡的偶像，甚至朋友親人的朋友，但並不保證一定能成功入圍。不過，原來網站今年新增「課金方案」，只要加入官方Patreon，並每個月付費某個指定金額，便可獲得保證提名，且主辦方不能拒絕，意指被提名的人「必定入圍」，而方案的金額最便宜可以25港元有交易。

3種課金計劃最平25元可獲保證提名

TC Candler網站顯示，「課金方案」的會員級別分為3種，分別是聊天者（Chatter）、提名者（Nominator）、投票者（Voter）。Chatter的會費是最便宜的，每月付25港元入會，入會後可以直接與TC Candler內的人互動聊天，另外所有提問均會被回答，並且每月獲得保證提名。

Nominator則是第2個級別會藉，月費是40港元，入會後可以得到Chatter的權利，同時保證每月獲得3項提名。最後是Voter計劃，它是最貴的月費計劃，每月月費是80港元，但入會後的福利最多可以獲取Chatter和Nominator級別的所有內容，再加上每月5次提名。若果連續課金6個月，更可以獲得最終名單的投票權，以及提早知道最終名單。

責任編輯：區祖飛

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