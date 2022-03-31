【清明節2022】九巴增10條特別綫疏導市民掃墓　來往鑽石山、將軍澳、和合石墳場

清明節（4月5日）將至，政府早前呼籲市民盡可能避免於清明節掃墓，避免人多擠逼，不過相信不少市民仍會前往掃墓。九巴日前宣布，為方便市民前往各墓地，將增加10條特別路綫。

10條路綫會分別前往鑽石山墳場、將軍澳華人永遠墳場、圓玄學院、荃灣華人永遠墳場、曾咀靈灰安置所及和合石墳場。

另九巴亦設全新路綫61S來往屯門市中心至和合石，途經屯喜路近屯門市廣場、屯門公路近新墟街市及紅橋後，直達和合石巴士總站，方便市民掃墓。

前往鑽石山墳場

前往將軍澳華人永遠墳場

前往圓玄學院

32P 來往荃灣（青山公路）至圓玄學院 服務日期：4月、3、4、5及11日

前往荃灣華人永遠墳場

38S 來往葵芳站（葵仁路）至荃灣華人永遠墳場 服務日期：4月3、4、5及11日

前往曾咀靈灰安置所

56S 來往屯門站至曾咀 服務日期：4月2、3、4、5、6、10、11、17、18、24及25日、5月1及2日

前往和合石墳場

61S：來往屯門市中心至和合石

70S：來往紅磡站至和合石

74S：來往平田至和合石

279S：來往長青至和合石

服務日期：4月4日

76S：來往粉嶺至和合石

服務日期：4月3、4及5日