【NFT】村上隆新推太陽花NFT項目　6,751個名額公開發售　每個售價約2881元（附登記網站）

日本知名藝術家村上隆（Takashi Murakami）於今年1月宣布重啟NFT項目，近日正式推出「MURAKAMI.FLOWERS 2022」NFT項目。系列一共有11,664個NFT，用其著名花花圖案以像素風格呈現人前，擁有白名單的買家可於4月1日上午11時前優先購買，而公眾則可透過抽籤形式購買。

登記抽籤購買NFT

根據MURAKAMI.FLOWERS網站資料，白名單共有3,500個名額，當中有3,000名為RTFKT旗下CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI系列中Murakami Drip屬性NFT的持有者、500個為村上隆的相關名額，每個NFT售價為0.0727 ETH（約247美元）。村上隆亦為家人及好友預留500個名額。如果上述4,000個名額未售罄，會向公眾進行公開發售。

今次系列一共有6,751個NFT進行公開發售，以抽籤形式進行，每個NFT售價為0.108 ETH（約368美元，即約2,881港元）。如果有興趣的話，現時可於網站登記抽籤購買是次NFT。

除了白名單及公開發售外，今次NFT項目仍有不同名額，分別是村上隆的幸運數字（Lucky 727 Proof），設有727個名額；禪的數字（Zen Number Proof），設有78個名額；「煩惱」日文（Bonnō Proof），設有108個名額。不過，網站並未公布這些名額的銷售方法。

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此外，每個MetaMask錢包限購一朵花。在推出的時候，每個NFT會以「種子」方式派發；在公開發售後，「種子」就會變成「花朵」。在公開之前，大家是不會知道手上的種子會變成怎樣的花朵。

責任編輯：曹佩鈞

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