【收息基金】零售綠債延期發行　把握機遇有咩選擇？　ESG債券基金派息高達5.7厘

港府原定於3月發行零售綠色債券，惟因疫情延期至另行通知。近年綠色及ESG債券市場愈趨熾熱，據瑞士百達資產管理及國際金融協會（IIF）聯合發表的研究顯示，ESG債券發行規模至2025年可達每年4.5萬億美元。投資者想參與綠色及ESG債券市場，除了可認購零售綠色債券外，亦可考慮投資ESG債券基金，當中有派息的基金更高達5.7厘。

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ESG債券基金派息高達5.7厘

港府原定於3月發行零售綠色債券，提供定息2厘，浮息與通脹掛鈎，以兩者較高者派息，年期為3年期，每半年派一次息。不過，由於本港爆發第5波疫情，有關綠債的發行及認購日期延期至另行通知。

除了可認購零售綠色債券外，亦可考慮投資ESG債券基金。在證監會環境、社會及管治基金列表中，派息的ESG債券基金共有6隻。根據晨星資料，派息最高為路博邁投資基金NB短期高收益債券基金，其12個月配息率達5.71%。該基金採用同業最佳／正面篩選的ESG投資策略，截至2月28日，該基金主要投資在企業債券，以B及BB級的債券為主。

至於派息同樣達5厘的宏利可持續亞洲債券基金，同樣採用同業最佳／正面篩選的ESG投資策略，截至2月28日，該基金主要投資企業及政府債券，以A及BBB級的債券為主。

■派息ESG債券基金表現比較■

（據派息由低至高排名）

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不過，需要注意，ESG債券基金今年以來的表現欠佳，1年回報亦甚少錄得正回報。投資者揀選基金時，需要留意基金價格的走勢，以及是否看好ESG債券市場的長綫發展，作長期的投資部署。

同時，相較於設有定息的零售綠色債券，派息基金的派息率都可能不時改變，並可由基金管理公司酌情決定，投資者應因應個人投資目標，仔細比較投資產品才作決定。

責任編輯：李瑩

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