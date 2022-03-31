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【網上熱話】網民炒燶快速測試　以「跳樓價」$3支出售

17:15 2022/03/31

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上月疫情嚴峻的時候，市民對於快速測試的需求大增，市面上的售價介乎60至200元不等。不過，隨着確診宗數逐步回落，快速測試的需求亦減少，售價有所降低。

【第5波疫情嚴峻　快速測試套裝價錢比較　最平67.5元一次：按此

近日有網民在網上討論區表示，自己「炒燶」了一批快速測試，一共有80箱，打算以每支3元的價錢售出，並指這是「中銀跳樓價」。此帖文一出後，惹來大批網民回應。有人指現時深水埗售5元一支，亦有舖頭予顧客免費自取。

    點擊圖片放大

另外，又有網民指將此批貨留待第六波疫情出售，不過有人則反駁就算出現第六波疫情都無補於事。因為若全港有三分之一人口感染新冠病毒的話，會被傳染的機會已大大減少，再加上早前售價高是因為貨品未運得及來香港，現時貨源基本上是源源不絕。

事實上，除了快測之外，有不少防疫物品都曾被炒貴。在疫情爆發初期，就曾經鬧出「口罩荒」，口罩被炒貴至超過200元，一些日本口罩更被炒至每盒400至500元。後來，開始有眾多本地商人在本地生產有質素的口罩，口罩短缺情況及價格才有改善，回復至合理水平。

 

責任編輯：鄭樂怡

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